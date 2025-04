La despedida a Hugo Gatti por parte de sus compañeros de El Chiringuito: “Te queremos, Loco, descansa en paz”

El fútbol está de luto. A los 80 años, falleció fue Hugo Orlando Gatti, el Loco, que forjó un estilo en el arco que quedó marcado para siempre. El exdeportista llevaba dos meses internado en el hospital de Agudos I. Pirovano por un cuadro de neumonía. Pasó sus últimos momentos junto a sus hijos Federico y Lucas, según supo este medio. Desde su muerte, prácticamente no hubo personaje del fútbol que no hiciera referencia a su obra.

También hubo distintas reacciones en España, donde vivía una buena porción del año. El país europeo es el que había elegido para radicarse hace ya varios años. En las últimas horas, sus compañeros del popular programa de TV El Chiringuito lo despidieron con mucho afecto.

Hoy te has ido, Loco. Gracias por tantas charlas sinceras. Muchas risas y algunas lágrimas. Nos lo hemos pasado bien juntos querido Loco. Sincero, divertido, provocador, cariñoso, tímido pero sobre todo transparente. Eso eras tú. La familia de @elchiringuitotv te echará de menos.… pic.twitter.com/sKKnjeHQLS — Josep Pedrerol (@jpedrerol) April 21, 2025

Fue Josep Pedrerol, el conductor del programa, quien tomó la palabra. “Nos ha dejado el Loco Gatti. Han sido muchos días en el hospital intentando recuperarse, peleando para sobrevivir y al final nos ha dicho adiós. Hace 18 años que le conozco, desde que empezamos en El Club de Fútbol, luego Punto Pelota y El Chiringuito. Lo confundían con el Mono Burgos, porque el Loco no había jugado en España; luego entendieron que era un personaje diferente, imprevisible, políticamente incorrecto, cariñoso y un gran comunicador".

La despedida en El Chiringuito

🖤 Nos ha dejado el Loco Gatti.



💫 Te echaremos de menos, Hugo. Muchísimo.



De parte de @jpedrerol y todo @elchiringuitotv... descansa en paz. pic.twitter.com/6gYeq7TVO4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2025

Pedrerol, con un indisimulable tono tristón, ilustró una parte más privada de Gatti en la TV: “Era un gran tímido. Se ponía solo en un rincón, sin hablar. Pero cuando se encendía el piloto rojo, aparecía el personaje fuerte, polémico, inolvidable”.

“Durante el Covid nos dio un susto -continuó el reconocido conductor-; ahora no lo ha podido superar. Nos quedamos con grandes momentos. Me he enfadado con él muchas veces, algunas cosas que no se pueden decir en la tele y algunas cosas que hemos vivido también. Se enfadaba y se iba, aunque no llegaba a nada, pero a veces se calentaba. Es vuestro loco y el nuestro. Muchas noches compartidas”.

La última entrevista en LA NACION a Hugo Gatti, en diciembre pasado, en la Ciudad de Buenos Aires Gonzalo Colini

A pesar de estar alejado de España en los últimos meses por su regreso a Argentina, Gatti seguía siendo parte del alma del programa. Pedrerol mencionó su admiración por Real Madrid y el presidente Florentino Pérez, el fallecimiento de su esposa Nacha Nodar y su amor por la familia. “Hace algún tiempo falleció su mujer, que era muy importante para él. Tenía la cordura que a él le faltaba. Sin ella se manejaba regular, pero tenía a sus hijos también”.

Críticas a Messi en El Chiringuito

El presentador de El Chiringuito concluyó expresando cuál hubiera sido el deseo de Gatti con respecto al accionar de sus compañeros. “Me planteaba qué programa hacer. Él no habría querido un homenaje, sino un programa como siempre, con su Madrid ganando. Hoy, por lo menos, ha ganado su Madrid. Sé que querrías que fuese como un programa normal. Dedicado a ti, amigo. Te queremos Loco, descansa en paz”.

