El emotivo y respetuoso homenaje de Real Madrid a Hugo Gatti en el Santiago Bernabéu

No sucedió en La Boca, tampoco en el Monumental, aun cuando jugó para Boca y para River. Pero sí en España. Real Madrid realizó un homenaje de un minuto de silencio por Hugo Gatti, antes del duelo por la fecha 35 de la Liga de España frente a Mallorca. El estadio Santiago Bernabéu fue el escenario del respetuoso y emocionante reconocimiento para el exarquero, que falleció el pasado 20 de abril a los 80 años, y que era muy cercano al presidente del club, Florentino Pérez y además un reconocido hincha del equipo merengue.

Los equipos ingresaron a la cancha y antes de comenzar el duelo, el árbitro Javier Alberola Rojas, junto a los 11 titulares de cada equipo en la línea del círculo central. Mientras todos se abrazaron, comenzó el homenaje. El público que asistió al estadio, hizo un respetuoso silencio mientras de fondo sonaba una música similar a un réquiem. En la pantalla gigante apareció una imagen suya en blanco y negro con su nombre en letras mayúsculas. La particularidad es que este homenaje no fue hecho este último sábado en la Bombonera por Boca, equipo en el que jugó 12 años, ni tampoco este último lunes en el Monumental de River, club en el que actuó durante cuatro temporadas.

Minuto de silencio en el Bernabéu en memoria del histórico Loco Gatti. GRAN GESTO.



Tras el pitazo de Alberola Rojas, los espectadores y futbolistas aplaudieron a Gatti, quien fue reconocido por mostrar siempre su cariño y pasión por Real Madrid. En su última entrevista con LA NACION, el Loco había dado detalles de su particular relación con el club madrileño.

Ante la consulta de por quién hinchó en la final de la Libertadores de 2018 entre Millonarios y Xeneizes, respondió: “Ah, es una buena pregunta ¿eh? Yo nunca fui hincha de un equipo de fútbol. O a lo sumo, me gustaba ser del equipo donde yo jugaba. Pero cuando yo me voy del fútbol, y me voy a vivir a Madrid por primera vez, me hago hincha fanático del Real”. En la misma línea, reveló su bronca porque ese duelo se jugó en Madrid: “Sí, pero eso lo agarró Florentino, Florentino es un vivo. La vio toda. Termina el primer tiempo y sale a tomar algo. Me encuentro con él, y lo primero que me dice es “Pero Loco, ¡qué malos que son!””.

El loco Gatti en la selección argentina, en 1977

Además, Gatti contó su cercanía con el actual presidente del equipo de la capital española: “Yo creo que me hizo hincha Florentino con su sencillez y el cariño que me dio la gente. La gente se creía que yo había jugado en Madrid. Porque en la tele empecé a hablar mal de Barcelona, dije que el día que me muera que tiren la ceniza en el Bernabéu, y los gallegos se la comieron”, contó. Luego, agregó: “Florentino es un crack, me salvó la vida. Dios me lo puso en el camino. Yo fui a España, a través de mi nieto, que tenía un quilombo con el padre y la madre. Y fui a través de él. Salió un reportaje mío en el diario As. A la gente le gustó. Fui a ver al Madrid. Valdano me lo presentó a Florentino ahí. Y recuerdo que le dije “Jefe, mire que yo soy un ex jugador. Le quería decir eso”. Y me dice: “No hables más, yo sé quién sos. Seguí escribiendo así, que sos el único que me hace reír. Y a la semana me volvió a invitar y ahí comenzó todo. Yo conocí a tres presidentes inigualables: don Santiago Bernabéu, que lo conocí jugando un homenaje a Gento, con River, cuando yo tenía 19 años. Hicieron una cena, me dieron un reloj y don Santiago Bernabéu me dijo: “Chaval, ¿te animabas a jugar en Madrid?” Eso es lo que me quedó. A mí no me salía una palabra. Después, Florentino, que es otro grande, que también dijo: “Si Gatti hubiese estado en mi momento era el arquero de Real Madrid”. Y, después, yo tuve a otro gran dirigente: el ‘Puma’ Armando; Armando fue un adelantado”.

En la misma nota reveló quién era su jugador favorito en el Merengue: “Modric, es un fenómeno. Tiene 40 años, corre más que nadie, y juega mejor que nadie. Pero como tenés 40 años, te quieren borrar. Y ahí se equivoca el técnico. Es el único que puede hacer lo que hacía Kroos. A Kroos le fueron a preguntar si quería volver y no quiso”. Por último, ante la consulta de -si le hubiera gustado ser dirigido por Ancelotti o Guardiola-, respondió con su sello y habló muy bien de un compatriota: “Pero si Ancelotti no sabe nada. Y Guardiola tampoco. Guardiola tuvo la suerte que le salió Messi. Lo dijo él. Y Ancelotti para mí no sabe nada. El mejor técnico que tuvo Real Madrid en este último tiempo fue Santiago Solari. Fue el único tipo que en el Madrid hizo un cambio distinto, que sabe, es ubicado, tiene personalidad. Fue el mejor técnico, pero en 15 días perdió dos veces con el Barcelona y lo tuvieron que sacarlo”.