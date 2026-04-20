Él estaba de novio y no la registró, pero el destino pudo más: la apasionada historia de amor del Loco Gatti y Nacha Nodar

Hay historias que no se anuncian, que no hacen ruido mientras suceden. Se construyen en silencio, en la repetición de los días, en la obstinación de seguir juntos incluso cuando el mundo cambia alrededor. La de Hugo Orlando Gatti y Nacha Nodar no necesitó explicarse porque se sostuvo durante más de cincuenta años.

Él era puro contraste. Un arquero que parecía más interesado en desafiar el juego que en obedecerlo. Un provocador, un adelantado, alguien que hacía del riesgo una forma de identidad. Ella, en cambio, representaba lo opuesto: elegancia sin esfuerzo, discreción, una presencia firme pero sin estridencias.

Gatti y Nacha, un amor a prueba del tiempo

En ese equilibrio improbable encontraron algo duradero. Un encuentro sin destino… al principio. La primera vez que se cruzaron no pasó nada. Ni siquiera un indicio. Fue en un negocio cercano a la casa de ella, un lugar donde circulaban futbolistas, conocidos, figuras del ambiente. Gatti no la registró.

Años más tarde, ese detalle sería contado casi como una ironía íntima: la gran historia de sus vidas había pasado inadvertida en su primer capítulo. Mar del Plata fue el punto de inflexión. Porque de acuerdo con el derrotero de la vida, el destino, sin embargo, insistió. Así las cosas, el verdadero comienzo fue en “La Feliz”. Verano, tiempo distendido, otra disposición emocional. Esta vez sí: algo se encendió. No fue progresivo. Fue inmediato.

“Ahí entendí todo”, diría él tiempo después en una charla informal. No era una frase para los medios. Era una síntesis personal. El problema era el contexto: Gatti estaba en pareja. Pero la claridad que le generó ese encuentro no dejó demasiado margen. Entonces eligió. Y esa elección se volvió definitiva.

El inicio de una vida en común

Se casaron en 1977. Para entonces, el vínculo ya tenía una densidad poco habitual. No había dudas, ni tanteos. Era una decisión tomada. Llegaron los hijos, Federico y Lucas –con los años tres nietos: Gerónimo, Santina y Sofía-, y con ellos una vida más amplia. La pareja se convirtió en familia. Mientras tanto, la carrera de Gatti crecía con una intensidad que lo iba transformando en una figura única dentro del fútbol argentino.

Gatti (de amarillo) abrazado a su esposa Nacha. Crédito: El Gráfico

Antes de convertirse en ídolo absoluto, “El Loco” había transitado distintos caminos. Atlanta fue su punto de partida, el lugar donde empezó a delinear su personalidad dentro del arco. River Plate significó un salto, una confirmación de que podía competir en la élite. Luego vendrían Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe, etapas que consolidaron su experiencia y su estilo. Finalmente, Boca Juniors: el escenario donde todo eso explotó definitivamente. Pero más que los clubes, lo que definía a Gatti era su forma de jugar. No se parecía a nadie. Salía del área, usaba los pies como un jugador de campo, hablaba, provocaba, arriesgaba. Era un arquero que parecía no querer serlo del todo.

En su casa, esa audacia se convertía en motivo de humor.

—Hoy te vi de nueve —le decía Nacha, medio en serio, medio en broma.

—Algún día voy a hacer un gol —respondía él, riéndose.

Ese intercambio, repetido en distintas formas a lo largo de los años, hablaba de algo más profundo: una complicidad que no necesitaba solemnidad.

El “no” a la selección argentina

Su paso por la selección argentina dejó momentos intensos, pero uno quedó grabado por encima del resto: el partido en Kiev frente a la Unión Soviética. La cancha cubierta de nieve, el frío extremo, las condiciones casi imposibles. “No sentía las manos”, recordaría después. Era más que un partido. Era una escena. Un desafío físico y mental. Gatti lo atravesó como hacía todo: con personalidad.

El loco Gatti en la selección 1977: le dijo que no al Mundial de 1978 Archivo / LA NACION

Quizás la decisión más llamativa de su carrera fue la renuncia al Mundial de 1978. En un contexto donde la mayoría hubiera hecho lo imposible por estar, él eligió correrse. No fue un gesto impulsivo. Fue coherente con su manera de ver el fútbol y la vida. Nacha no intervino para modificar esa decisión.

—Si estás convencido, está bien —le dijo.

No era indiferencia. Era respeto. Mientras la figura pública crecía, la vida privada se organizaba en otro plano. La casa era un refugio. Había rutinas que se repetían: comidas familiares, sobremesas largas, conversaciones que podían durar horas o simplemente silencios cómodos. Gatti podía venir de una polémica mediática y, al cruzar la puerta, convertirse en otra persona. Porque ahí estaba ella.

Una pareja sin exhibición

No eran una pareja de exposición constante. No necesitaban mostrarse para validar lo que tenían. Sin embargo, cuando aparecían juntos, se notaba algo distinto. Había naturalidad. Una forma de estar que no parecía actuada. En los años 90, incluso compartieron alguna experiencia publicitaria.

La histórica publicidad de Gatti y Fillol con sus esposas

Así lo recordó otro peso pesado del arco, Ubaldo Matildo Fillol, en su cuenta de Facebook en 2021. Junto al video de la publicidad, rememoró: “Con el Loco Gatti, Nacha y mi esposa Olga nos animamos a hacer una publicidad de Súbito en los noventa. Nos divertimos mucho. ¿La recuerdan?“. Y claro que en los comentarios todos aplaudían eso. No es para menos: todos personajes queridos por los argentinos.

Si bien en cámara la química era evidente, lo más fuerte seguía pasando fuera de foco. Mar del Plata quedó como un símbolo. Volvían siempre que podían. Caminatas por la playa, cenas sin protocolo, recuerdos que se reactivaban en cada visita. También hubo viajes al exterior. Aeropuertos, hoteles, ciudades nuevas. En cada lugar repetían sus rituales: el café de la mañana, las charlas sin apuro, la costumbre de comentar lo que veían como si fuera la primera vez.

—Mirá eso —decía ella.

—Ya lo vimos mil veces —respondía él.

—Pero no juntos así —contestaba Nacha.

Y entonces el paisaje volvía a ser nuevo. España fue otra etapa para ambos, pero con la misma lógica. Con el tiempo, se convirtió en una extensión de su vida. Gatti encontró allí en la televisión un nuevo espacio. Su participación en “El Chiringuito” lo volvió a poner en el centro de la escena. No cambió. Seguía siendo frontal, provocador, auténtico. Nacha lo acompañó en ese proceso. Adaptarse a otro país no es simple, pero lo hicieron como hacían todo: juntos.

El día en que Nacha ya no estuvo

Las décadas trajeron otra velocidad. Menos urgencia, más profundidad. Las discusiones, cuando existían, eran distintas. Más cortas. Más conscientes. Las miradas empezaron a decir más que las palabras. Había una historia acumulada que sostenía todo. Con la edad llegaron los problemas de salud, inevitables. Ahí el vínculo se volvió aún más concreto. Cuidarse dejó de ser un gesto romántico para convertirse en una tarea diaria sin dramatismo. Ocurrió como una extensión natural del amor. En 2024, Nacha murió. La noticia impactó en todos los que conocían la historia, pero sobre todo en él. No era solo la ausencia de su compañera. Era la desaparición de una estructura que había organizado su vida durante más de medio siglo.

—No sé qué hacer ahora —habría dicho en la intimidad.

Era una frase simple. Pero contenía todo. A partir de ese momento, algo cambió. No de manera abrupta, pero sí irreversible. El hombre expansivo empezó a apagarse. Las apariciones públicas eran distintas. Había un vacío difícil de disimular. Como si una parte esencial de su identidad hubiera quedado suspendida.

Hugo Gatti junto a Ricardo Bochini y Diego Maradona, antes de un amistoso entre Argentinos y Talleres de Córdoba

En abril de 2025, Hugo Orlando Gatti falleció a los 80 en el Hospital Pirovano. Había sufrido una fractura de cadera tras caerse en la calle mientras paseaba su perro, pero un virus intrahospitalario derivó en un cuadro respiratorio y en una insuficiencia renal que le terminó provocando la muerte. Las razones médicas explican el hecho. Pero no alcanzan a explicar la historia. Porque su despedida, para muchos, había comenzado antes: el día en que Nacha ya no estuvo. Fueron más de 50 años juntos que no se resumen en anécdotas. Se construyen en decisiones. En quedarse. En sostener. En volver a elegir. La historia de Gatti y Nacha fue eso: una elección constante. Un vínculo que atravesó todo sin romperse. Y que incluso en la despedida dejó una certeza difícil de discutir: que hay amores que no terminan. Solo cambian de forma. Y siguen estando, perdurando, para siempre.