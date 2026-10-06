La despedida de Lionel Messi: festejó hasta en la última práctica y recibió el afecto de todos

El partido con Benín actuará como el último instante en celeste y blanco de Lionel Messi, pero hace tiempo que el 10 empezó a despedirse de la selección. Y, desde ese momento, comenzó a recibir el reconocimiento de -sobre todo- sus compañeros. Los actuales, con los que alcanzó la gloria máxima en Qatar 2022 y con los que estuvo cerca de repetir en 2026, pero también los que jugaron con él y no tuvieron la suerte de levantar trofeos. Desde que pisó el predio de Ezeiza (que todavía no llevaba su nombre) a hoy, Messi estuvo 22 años escribiendo su propia historia.

La foto publicada en las redes sociales de la selección no sorprende. Bajo la leyenda “equipo ganador”, aparecen en ella Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Dibu Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y... Messi, que festejó en celeste y blanco hasta en el último entrenamiento en un trabajo armado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Esta noche seguramente sus compañeros le darán el último abrazo, pero hace varios días que se vienen manifestando y le hacen un reconocimiento a su trayectoria y a lo que significó Messi para ellos. Volvieron a abrir su corazón en las últimas horas.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en el último entrenamiento con la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

Rodrigo De Paul, uno de sus mejores amigos en la selección, que fue convocado especialmente para este encuentro, para la despedida del 10, le dejó un emotivo mensaje: “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección.. Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, ¡¡no te imaginás cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno”.

Lautaro Martínez, otro de los que aparece en la foto de la última práctica y con quien compartió muchos ataques, asistencias y goles, dijo: “Todavía no se fue. Queda el último partido. Después estamos todos los chicos que venimos siempre sumando y la gente nueva. Hay muchos chicos interesantes, pero algunos venimos de jugar dos Mundiales. Habrá que arrancar de cero, como en cada proceso. Pero comienza otra etapa y Leo deja un legado increíble”.

“Mi viejo disfrutó muchísimo con Diego Maradona y yo disfruto muchísimo mi tiempo con Leo. Sé que no que no va a haber otro igual a él. Una cosa es verlo en la tele, otra cosa es verlo en la tribuna, y, para mí, otra cosa es al lado de él, desde adentro de la cancha. Las cosas que hace no son no son normales”, contó Alexis Mac Allister, en referencia al privilegio que también tuvo su papá Carlos de compartir un campo de juego con Maradona.

Lautaro Martínez junto a Lionel Messi X (@argentina)

Y agregó: “El aprendizaje que tengo de Leo: los valores y a la humildad que tiene siendo quien quién. A mí me parece increíble y entiendo que quizás es algo que se repite muchísimo. Pero es en la realidad, Leo es esa enseñanza sobre sobre la humildad y sobre en los malos momentos, seguir insistiendo, qué es lo que pasó con la Selección, entonces ahí hay muchas cosas de la que las que nosotros aprendemos”.

Cuti Romero, el flamante nuevo capitán de la selección, el que tomó la cinta que dejó Messi, fue uno de los más emocionados al reflejar lo que siente por el 10: “Iba a pasar en algún momento pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia. Lideró desde ese lado en el que nunca se puso por encima de nadie. Siempre me emociono con el video ese que le ganamos a Inglaterra, que todo el mundo lo ovacionaba y él señalaba al equipo”, en referencia a lo vivido en el último Mundial: “Son detalles que siempre tuvo con nosotros y por eso para mí es el futbolista más grande de todos los tiempos y una persona brillante. Aprendí mucho de él. Yo lo amaba y después tuve la suerte de llegar a la Selección y compartir cosas con él. Una amistad muy bonita que gracias al fútbol la logramos. Mi amor es demostrarlo así a lo torpe, a lo bruto. Pero le dije que me arrepiento tanto de no haberle demostrado todo ese amor que siempre le tuve. De eso me voy a arrepentir. Se lo va a extrañar mucho más de lo que la gente piensa”.

Cuti Romero, Enzo Fernandez, Julian Alvarez durante el entrenamiento del plantel en el Predio Lionel Andres Messi Manuel Cortina

Es ya conocida la admiración que sentía desde chico Enzo Fernández, desde aquella carta escrita para que no abandone la selección al respeto y valoración de estos días: “Se nos va Leo, una gran parte de nuestra historia de la selección, así que nada, ahora empieza todo un camino nuevo con chicos que se suman, con otros que ya estaban, así que nada, vamos a procesar que se va Leo y empezar una nueva etapa. Creo que es un gran grupo, más allá de lo futbolístico, un gran grupo humano que se formó y bueno, iremos con esa línea de acá para adelante”.

El actual jugador de Manchester City, incluso, no ve con malos ojos que Messi pueda seguir pero desde otro rol: “Leo es el que armó el grupo, el que formó todo esto, esta conexión también con la gente y este grupo que logró tanto, hoy en día es muy importante que siga con nosotros y ahora más… empieza un proceso nuevo donde hay muchos cambios y donde el grupo se tiene que hacer fuerte y competir, que es lo más importante y llevar la camiseta a la selección a lo más alto posible”.

Nicolás Otamendi, Lo Celso, De Paul y Messi Aníbal Greco - La Nación

Nicolás Otamendi quien también acaba de despedirse de la selección, le escribió en sus redes sociales una emotiva carta luego de la última práctica en Ezeiza: “Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual. Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez. Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores. Pero también me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida. Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga”.

Ángel Di María, invitado especial en el Monumental y compañero de frustraciones y alegrías con Messi, opinó: “Hoy vi fotos y videos y verlo con esa felicidad y tranquilidad de saber que lo dio todo es lo que nos hace feliz, así que lo tiene que disfrutar muchísimo y agradecerle de por vida”, expresó el jugador de Rosario Central este martes. Y agregó: “Es un orgullo que me haya dirigido Diego y haber jugado con el mejor de la historia, que para mí es Leo. Tuve la posibilidad de convivir y compartir con Leo, me quedo con esa amistad y que él haya logrado todo con la selección. Él puede jugar hasta cuando quiera, a veces se toman decisiones, pero creo que está muy bien lo que eligió”.