La dura crítica de Mario Pergolini al Boca de Russo, tras la derrota ante Estudiantes

Mario Pergolini fue uno de los tantos hinchas de Boca que cuestionaron con dureza lo exhibido anoche en la derrota frente a Estudiantes. Pero a diferencia de otras voces anónimas, la suya tiene mucho más peso, ya que hasta marzo de este año fue vicepresidente del club de la Ribera.

“Complicado. Feo. Triste. Desfigurado. Sin peso. En fin...”, escribió el conductor y empresario, con letras blancas sobre fondo negro.

El duro posteo de Pergolini en su Instagram

No es la primera vez que Pergolini cuestiona a Boca desde su salida. Ya lo había hecho hace unas semanas, después de la escandalosa eliminación del equipo de la Copa Libertadores, luego de una serie ante Atlético Mineiro salpicada por los groseros goles que el VAR le anuló al xeneize.

Entonces, en sus redes sociales había dicho: “Váyanse a cagar. Esto es una vergüenza. Y nadie defiende a Boca. Dejaron pasar la anterior y acá está el resultado. Seamos vivos donde hay que serlo, no en la semana por tele chupándole las medias a Conmebol. Una vergüenza. Métanse el VAR en el orto. Vamos Boca. Somos más que esto”.

Y completó la idea en su programa de radio: “Después no podés salir a hacerte el patovica, a golpear gente, más siendo empleado del club, no podés salir a pegar. Aunque sea algo que a todos les hubiera gustado hacer. Yo cuento esto ahora y me quejo ahora porque cuando estuve ahí también me quejé. A mí la Conmebol me puso una multa de 35 mil dólares por putearlos y decir que era medio un tongo su VAR”.

Es más que evidente que el exvicepresidente no stá de acuerdo con el rumbo elegido por la actual comisión directiva, y lo dice cada vez que lo considera pertinente.

Pergolini fue compañero de fórmula de Jorge Ameal en las elecciones de diciembre 2019, a la que en los últimos días se incorporó Juan Riquelme y eso terminó de inclinar la balanza de los comicios. Sin embargo, una vez concretada la victoria la convivencia nunca terminó de fluir. Sin espacio en los dos temas en los que el empresario iba a meterse (la remodelación de la Bombonera y todo el aspecto comunicacional del club), en marzo decidió renunciar.

LA NACION