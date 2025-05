La durísima suspensión que recibió Pipo Gorosito en Perú por gestos a un árbitro

Una durísima sanción recibió Néstor Gorosito en el fútbol de Perú. El DT argentino que dirige Alianza Lima fue suspendido por ocho fechas por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El castigo se le otorgó luego de los gestos que le hizo a un árbitro y que suponen una “ofensa al honor de los oficiales del encuentro” entre el cuadro de Lima frente a Cienciano. También, recibieron sanciones Federico Navarro, director deportivo de la institución, el futbolista Paolo Guerrero y el estadio Alejandro Villanueva.

Todo se dio en el tiempo de descuento del duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga 1 de Perú que se disputó el viernes 2 de mayo. Tras una pelota detenida, Carlos Zambrano saltó a cabecear para despejar un balón y chocó con Jimmy Valoyes. El árbitro del juego, Bruno Pérez fue advertido por el VAR y se dirigió a revisar la acción. Luego de observar la jugada durante algunos minutos revirtió su falló y cobró penal para Cienciano.

La decisión desató el enojo de todos los futbolistas de Alianza Lima. El primero en reaccionar fue Paolo Guerrero, quien se frenó delante de Pérez y lo insultó hasta que el juez le mostró la segunda tarjeta amarilla, que significó la expulsión. Lo mismo con el capitán Carlos Zambrano, que volvió a ser amonestado por la infracción que derivó en el penal. Sin embargo, faltaba más. Gorosito se metió al campo de juego a increpar al árbitro principal, que sin dudarlo le sacó la roja. Mientras el entrenador se retiraba de la cancha comenzó a hacer gestos con su puño golpeando su rostro en significado de “caradura”.

El gesto que hizo Pipo Gorosito y le costó ocho fechas de suspensión

Luego del partido, Pipo habló ante la prensa y se refirió al arbitraje: “Lo del árbitro trastoca todo; es una consecuencia de lo que venimos sufriendo desde el principio de torneo. No es de ahora, duele y lástima porque a nuestro alcance como cuerpo técnico está trabajar, venir, entrenar, preparar el partido, dosificar, ataquemos por acá, y dirigir y hasta allí llegamos como cuerpo técnico”, indicó.

El DT añadió: “Después tiene que haber gestiones para que no nos pase lo que nos pasa normalmente todos los partidos. A los 2 o 3 minutos tarjeta amarilla de forma constante para nosotros. Después vemos en los partidos, porque uno los ve todos, entonces da la casualidad que a todos lo que se están arrimando arriba empiezan a perjudicar. Tiene que haber alguien que digite, pero a nosotros no nos alcanza con eso. No es una cosa que nosotros podamos solucionar”, expresó.

Finalmente, Carlos Cuevas se hizo cargo de la ejecución y le dio el triunfo al equipo de Cusco por 1 a 0 sobre el cierre del partido. Por todo lo sucedido esa noche en el estadio del barrio Matute, en Lima, La FPF (Federación Peruana de Fútbol) abrió una investigación por lo ocurrido y este martes determinó las distintas sanciones. Gorosito deberá cumplir ocho fechas de suspensión por gestos indebidos hacia el árbitro. La misma cantidad de jornadas para Federico Navarro. Por otra parte, Guerrero tendrá dos fechas de suspensión, una por la tarjeta roja y otra por las protestas hacia Pérez. Además, Alianza Lima jugará a puertas cerradas su próximo partido de local ante Alianza Universidad por la jornada 13 del campeonato.

Todas las sanciones que la FPF le otorgó a los integrantes de Alianza Lima FPF

Pero la situación de Alianza Lima con los expulsados es una tendencia en los últimos partidos. En los últimos 9 duelos que jugó, terminó con siete expulsados: Guillermo Enrique contra Libertad de Paraguay, Pablo Lavandeira frente Universitario, Hernán Barcos versus Chankas, Carlos Zambrano contra Talleres y Cienciano, Paolo Guerrero ta,bién ante el conjunto de Cusco y Renzo Garcés versus San Pablo.

Desde la eliminación a Boca en la segunda etapa de la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Pipo Gorosito mantiene un andar irregular. Marcha quinto en el certamen local con 20 puntos, a tres del líder Universitario, y está tercero en el grupo D de la Copa Libertadores con cuatro unidades. Este jueves desde las 19 visita a Talleres en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos.