La emoción de Lionel Scaloni al anunciar que seguirá en la selección argentina hasta 2030

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa del amistoso de la selección argentina ante Uruguay tuvo un momento especial este jueves, cuando Claudio Tapia anunció oficialmente la continuidad del entrenador hasta 2030. Tras un abrazo con el presidente de la AFA, el director técnico se mostró emocionado y se refirió a la difícil situación familiar que atraviesa por la muerte de su madre.

“Estoy feliz, hicieron un gran esfuerzo para que esto se lleve a cabo. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena, la verdad”, expresó Scaloni, después de escuchar las palabras de Chiqui Tapia en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

En ese momento se emocionó, con lágrimas que no pudo contener. “A ver si me puedo calmar un poco”, dijo con la voz entrecortada. “Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. Si no, es imposible estar acá”, afirmó. Luego prosiguió y dejó en claro que la decisión de continuar al frente del seleccionado fue conversada con su entorno más cercano. “Después de charlar con mi gente decidimos que lo mejor era continuar. La AFA y el Presidente hicieron un gran esfuerzo”, sostuvo.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. pic.twitter.com/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Antes, Tapia había destacado la importancia del acuerdo, que permitirá al técnico proyectar su trabajo hasta una tercera Copa del Mundo. “La verdad que es un día especial, muy importante para la vida de la AFA, para la selección”, manifestó el dirigente, que calificó la renovación como una noticia trascendente para el proyecto deportivo.

Sin embargo, avanzada la conferencia de prensa, cuando el anuncio de su renovación ya había quedado atrás y las preguntas se concentraban en cuestiones futbolísticas, Scaloni volvió a emocionarse al hablar del apoyo que recibió de los hinchas, en especial después del fallecimiento de su madre, ocurrido hace dos semanas.

las lágrimas de Lionel Scaloni, acompañado por el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia (Photo by Alejandro PAGNI / AFP) ALEJANDRO PAGNI - AFP

Primero, el entrenador contó cómo habían reaccionado sus seres queridos ante la posibilidad de continuar en el cargo. Reveló que sus hijos estaban contentos con la decisión y hasta bromeó sobre el deseo del mayor de vestir la camiseta de la selección argentina. “Lo veo difícil”, comentó entre risas, antes de mirar con complicidad a Tapia y sugerir, en tono de broma, que quizás podrían hacer algo para que disputara al menos un partido.

Pero el clima cambió cuando se refirió al cariño de los hinchas. “Es difícil de explicar, me emociona porque...”, alcanzó a decir antes de que se le quebrara la voz nuevamente. Entre lágrimas, hizo una pausa y se secó el rostro mientras intentaba continuar con su respuesta.

“SI SEGUIMOS TAMBIÉN ES POR EL HINCHA” Lionel Scaloni completamente emocionado luego de recordar el cariño de los argentinos. pic.twitter.com/cXc3wPbiEm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

El entrenador explicó que su sensibilidad también estaba relacionada con el difícil momento personal que atraviesa por la muerte de su madre. Recordó que, en los últimos días, recibió mensajes de personas que le pedían que continuara y de otras que le aseguraban que ya había dado mucho por la selección y que apoyarían cualquier decisión.

“Es verdad que gran parte de la decisión fue seguir por la gente”, reconoció, otra vez conmovido. También agradeció las muestras de cariño que recibió. “Darle la felicidad que tienen con la selección y ojalá la sigan teniendo”, expresó. “Esto es una mezcla de emociones”, resumió, antes de cerrar el concepto con: “Si seguimos es por esto, la verdad”.

Ante una consulta sobre las anécdotas de su madre, que lo acompañó durante toda su carrera, no pudo contener la emoción. “Intento no emocionarme. Ya sufrimos mucho esta semana. La felicidad por renovar es enorme, pero hubiera sido completa si mi mamá lo hubiera visto”, expresó, antes de interrumpir su respuesta por la angustia. Luego, retomó la palabra: “Felicidad absoluta por eso. Anécdotas tengo miles. Era mi hincha número uno y la extrañaré”.