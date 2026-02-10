Martín Palermo habló del quiebre con Juan Román Riquelme y contó cuándo dejó de ser el mismo vínculo en Boca

El paso del tiempo consolidó la sociedad futbolística más decisiva de la historia reciente de Boca y, al mismo tiempo, terminó de erosionar un vínculo personal que ya no volvió a recomponerse. Martín Palermo habló en profundidad sobre su distanciamiento con Juan Román Riquelme y puso palabras a una relación que, según reconoció, cambió de manera definitiva a partir de 2008, sin discusiones ni episodios puntuales que expliquen la ruptura.

El exdelantero, máximo goleador histórico del club, abordó el tema en una entrevista con Juan Pablo Varsky en el ciclo Clank!, donde fue directo al describir el quiebre. “No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación, pero sí después de 2008 cambió el vínculo. Antes éramos muy cercanos”, afirmó Palermo, al trazar una línea temporal que ubica el inicio de la distancia cuando todavía compartían plantel y protagonismo en el equipo.

Según relató, hasta la Copa Libertadores 2007, la última obtenida por el club de la ribera, la cercanía era cotidiana. “Cuando él volvió, estábamos el Negro Ibarra, él y yo de la camada anterior, y pasábamos todo el tiempo juntos”, recordó. Incluso aportó un dato que expone la intimidad de aquellos años: Riquelme vivió durante un año en una casa que Palermo tenía en Villarreal, cuando ambos coincidieron en el fútbol español.

Martín Palermo festeja uno de sus tantos goles con la camiseta de Boca junto a Juan Román Riquelme, durante la Copa Libertadores 2007 MARCOS BRINDICCI - X90087

La explicación del exnúmero 9 evitó deliberadamente el conflicto. Negó discusiones, peleas o situaciones límite y también descartó que el famoso festejo sin saludo en 2010, tras el gol ante Arsenal que le permitió superar el récord de Roberto Cherro, haya sido el detonante. “Eso fue en 2010 y esto venía de antes. Yo en 2008 me lesioné y no estaba en el día a día del plantel”, explicó, al contextualizar la distancia.

Con el correr de los años, el vínculo mutó a una relación estrictamente profesional. Palermo describió un respeto mutuo que se sostuvo dentro del campo de juego, aun cuando la cercanía personal ya no existía. “Nos respetábamos, pero ya no era el mismo vínculo. Ninguno buscaba ver qué había pasado y eso afectaba al grupo y a la convivencia”, reconoció. Sin embargo, remarcó que en la cancha la prioridad siempre fue Boca: “Íbamos a muerte los dos y priorizábamos a la camiseta, al hincha y a los compañeros”.

El paso del tiempo tampoco trajo instancias de recomposición. Palermo contó que no hubo encuentros para aclarar diferencias y que hoy el trato se limita al saludo cordial. “Ahora nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes, que íbamos a comer un asado o salíamos del entrenamiento a comer un sándwich”, señaló, al describir un cambio que ya lleva casi dos décadas.

El reencuentro más visible se dio en 2023, durante los festejos por el centenario de Villarreal, en España. Aun así, el exgoleador explicó que no existieron charlas posteriores ni intentos de reconstruir la relación. La distancia, según su mirada, quedó cristalizada en el tiempo.

Juan Román Riquelme y Martín Palermo comparten un mate en la previa del partido de leyendas de Villarreal

Palermo también se refirió al presente institucional del club, con Riquelme como presidente, y describió un clima complejo. “El clima institucional está enrarecido. Si no estás en el día a día del Mundo Boca, no tenés derecho a opinar porque es un mundo aparte”, sostuvo. Al mismo tiempo, remarcó el peso simbólico del exenganche: “La imagen de Román es fuerte y eso genera controversias. Uno quiere que a Boca le vaya bien por la gente”.

La historia compartida entre Palermo y Riquelme sigue siendo una de las más exitosas del fútbol argentino. Juntos construyeron una sociedad que marcó una época, ganó títulos locales e internacionales y dejó una huella imborrable en la memoria de los hinchas. Afuera de la cancha, en cambio, el tiempo terminó de imponer una distancia que ninguno buscó revertir y que hoy ambos asumen como parte de su historia.