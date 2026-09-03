La exorbitante suma que Independiente Rivadavia le deberá pagar a River si quiere utilizar a Maximiliano Salas

River vuelve a jugar este domingo luego de días turbulentos en los que logró un poco de calma en el triunfo ante Banfield. Su rival será Independiente Rivadavia y en este contexto aparece un futbolista que pertenece al Millonario, pero está a préstamo en la Lepra mendocina. Se trata de Maximiliano Salas, que formó parte de los borrados por la dirigencia en el reinicio de la temporada. Y la noticia es que la presencia del atacante está condicionada por un acuerdo económico muy elevado establecido entre ambas instituciones.

El delantero de 28 años llegó a River en julio de 2025, cuando la entidad de Núñez ejecutó la cláusula de rescisión con Racing a cambio de uno unos 9,5 millones de dólares. Luego de un año irregular con la camiseta del Millonario, la dirigencia lo apartó tras el torneo Apertura. En ese escenario, Salas era considerado prescindible por una decisión dirigencial. Luego de algunas ofertas que no seducían, apareció Independiente Rivadavia, club al que pasó a préstamo por un año con una obligación de compra de 4 millones de dólares por el 50% de su pase.

Maximiliano Salas jugó 37 partidos en River y convirtió siete goles FEDERICO PARRA - AFP

Una vez que llegó, no demoró en ser titular en el equipo mendocino y el próximo domingo contaba con la posibilidad de medirse ante sus excompañeros en el estadio Monumental por la octava fecha del torneo Clausura. En un principio se supo que el Millonario acordó verbalmente que Salas no esté presente en este partido. Si bien hubo un acuerdo de palabra, en las últimas horas se conoció que hay una cláusula impuesta: si el equipo mendocino pretende utilizarlo, deberá pagarle a River un resarcimiento de 500 mil dólares.

Para que Maximiliano Salas pueda jugar este domingo, la decisión la deberá tomar la dirigencia de Independiente Rivadavia. Sin embargo, desde el cuerpo técnico de la lepra, conducida por Alfredo Berti, dejaron en claro lo que podría suceder. En dialogo con DSports, el entrenador dijo: “Creería que no va a jugar ante River, no me han dicho nada los dirigentes. En su momento me dijeron que había una cláusula para que no juegue ante River, así que no vamos a gastar energía en esos temas que a los entrenadores no nos competen”, expresó.

Maximiliano Salas llegó a Independiente Rivadavia a préstamo por un año proveniente de River Bruna Prado - AP

Berti también se refirió a Maximiliano Salas como jugador y como persona: “Es un pibe muy tranquilo y respetuoso, sabíamos que era buena persona y que es un futbolista de clase. Estamos muy contentos con él, es un pibe normal y piola“.

El delantero correntino de 28 años, disputó 37 encuentros con la camiseta de River, con la que registró 7 goles y 2 asistencias, una cifra por debajo de lo que se esperaba de él. En el club mendocino ya disputó 7 cotejos, todavía sin tantos anotados. Su último tanto lo convirtió en mayo pasado, en la goleada del Millonario sobre Blooming, de Bolivia (3-0), por la etapa de grupos de la Copa Sudamericana.

No es la primera vez que la dirigencia de River se encuentra en esta situación en este campeonato. Anteriormente, había tenido también un pacto de palabra con Tigre para que Ian Subiabre no en el duelo que disputaron el pasado 8 de agosto en Victoria. Si bien el delantero estuvo entre los convocados del Matador por el directo técnico Diego Dabove, se sabía que no lo iban a utilizar, y eso fue lo que sucedió.