La familia Messi emitió un comunicado por el estado de salud de Jorge, el padre de Lionel

KANSAS CITY (enviado especial).- La familia Messi emitió este jueves un comunicado sobre Jorge, el padre de Lionel, para contrarrestar una catarata de versiones sobre su estado de salud. El futbolista, que se encuentra en Kansas City y esta tarde entrenará para preparar el segundo partido en el Mundial 2026, observaba a la distancia la proliferación de los rumores. Y entonces la familia tomó la decisión de salir a la cancha a través de su oficina de prensa.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicó la familia Messi. Aclaró además, que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

Messi, entre Lautaro y Almada, en el entrenamiento del miércoles Aníbal Greco Enviado Especial - La Nación

“Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, agregó.

Las lágrimas de Lionel Messi

Y cerró: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”.

Comunicado de la familia Messi

Mañana de rumores

El rumor al que hizo alusión la familia Messi con “profundo malestar” explotó esta mañana. Comenzó en varios grupos de Whatsapp en Rosario y Buenos Aires. Desde un primer momento, la madre del capitán, Celia, y sus hermanos intentaron llevar tranquilidad hasta que la bola se hizo demasiado grande y finalmente decidieron salir a cortar con un comunicado oficial.

Las versiones también llegaron hasta la mañana lluviosa en Kansas City. En la concentración de la selección, en el hotel Origin, solo estaba la guardia periodística habitual. Emiliano “Dibu” Martínez se asomó por una de las ventanas, mate en mano y mostrando tranquilidad. A las 17.30 (19.30 hora argentina) el plantel que conduce Scaloni volverá a trasladarse al Compass Minerals para realizar una nueva práctica para preparar el encuentro del lunes ante Austria en Dallas. Estará el capitán.

Dibu Martínez en el hotel Origin donde se hospeda la selección en Kansas City Aníbal Greco - La Nación

Cerca de la familia Messi siempre intentaron mantener la situación de salud que atraviesa Jorge Messi bajo la intimidad. Fue el propio capitán, el martes tras su brillante debut en el Mundial, quien contó públicamente cómo estaba viviendo estas últimas horas. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, agregó tras su noche de los récords. En el primer gol que marcó ante Argelia, a Messi se le cayeron unas lágrimas.

Según lo que pudo saber LA NACION, Jorge Messi no empeoró en su estado de salud. Sí tuvo el martes, el día del debut de Leo en su sexto Mundial, una intervención producto del tratamiento al que está siendo sometido desde hace tiempo, de la que había salido bien. Por eso en el entorno familiar se quejaron de la magnitud de la “operación” a la que fueron sometidos.

Antonela Roccuzzo celebró en sus redes sociales el hat-trick de Lionel Messi en el debut de la selección en el Mundial (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Celia y los hermanos del campeón se quedaron entre Rosario y Buenos Aires para acompañar a Jorge. Por eso el martes en el Arrowhead Stadium no se vio la tradicional postal, que se repitió en Qatar y en la Copa América de Estados Unidos, del palco de los Messi a pleno.

Sí estuvo Antonela, con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. “Vamoooos Argentina!!! Con vos siempre @leomessi !!!! Sos increíble!!”, escribió ella tras el debut.