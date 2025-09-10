La fecha 8 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

La fecha 8 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Estudiantes y River, que se disputa el sábado a las 19 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Facundo Tello, por su parte, hará lo propio en Rosario Central vs. Boca el domingo a las 17.30 en el Gigante de Arroyito. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Ariel Penel estará en el Cilindro de Avellaneda para el clásico entre Racing y San Lorenzo de este viernes a las 19. Por último, el compromiso entre Independiente y Banfield del sábado a las 16.45 se jugará en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini bajo la tutela de Andrés Gariano.

Ariel Penel estará este fin de semana en el Cilindro de Avellaneda para arbitrar Racing vs. San Lorenzo

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Jueves 11 de septiembre

20: Belgrano vs. San Martín de San Juan (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Juan Mamani

Viernes 12 de septiembre

14.30: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: José Carreras

AVAR: Jorge Broggi

19: Racing vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Nelson Sosa

19: Huracán vs. Vélez (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunman

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Andrés Gariano

21.15: Lanús vs. Independiente Rivadavia Mendoza (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Laura Fortunato

21.15: Newell’s vs. Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Manuel Sanchez

Sábado 13 de septiembre

14.30: Godoy Cruz vs. Barracas Central (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

16.45: Independiente vs. Banfield (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Sebastian Martinez

AVAR: José Castelli

19: Estudiantes de La Plata vs. River (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodriguez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Gastón Suárez

21.15: Sarmiento vs. Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

Domingo 14 de septiembre

15: Gimnasia de La Plata vs. Unión de Santa Fe (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Christian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Martin

15: Instituto vs. Argentinos Juniors (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Sebastian Habib

17.30: Rosario Central vs. Boca (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Juan Del Fueyo

20: Tigre vs. Talleres (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Diego Romero

20: Defensa y Justicia vs. Platense (TNT Sports)