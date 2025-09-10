La fecha 8 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Se realizaron las designaciones de los jueces de la octava jornada; Facundo Tello dirigirá Rosario Central vs. Boca, el más esperado de la fecha
La fecha 8 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este jueves 11 hasta el domingo 14 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nicolás Ramírez fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Estudiantes y River, que se disputa el sábado a las 19 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Facundo Tello, por su parte, hará lo propio en Rosario Central vs. Boca el domingo a las 17.30 en el Gigante de Arroyito. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Ariel Penel estará en el Cilindro de Avellaneda para el clásico entre Racing y San Lorenzo de este viernes a las 19. Por último, el compromiso entre Independiente y Banfield del sábado a las 16.45 se jugará en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini bajo la tutela de Andrés Gariano.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025
Jueves 11 de septiembre
20: Belgrano vs. San Martín de San Juan (ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Juan Mamani
Viernes 12 de septiembre
14.30: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (TNT Sports)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: José Carreras
- AVAR: Jorge Broggi
19: Racing vs. San Lorenzo (ESPN Premium)
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Nelson Sosa
19: Huracán vs. Vélez (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Perez
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Erik Grunman
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Andrés Gariano
21.15: Lanús vs. Independiente Rivadavia Mendoza (TNT Sports)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Javier Uziga
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Laura Fortunato
21.15: Newell’s vs. Atlético Tucumán (ESPN Premium)
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: César Ceballo
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Manuel Sanchez
Sábado 13 de septiembre
14.30: Godoy Cruz vs. Barracas Central (ESPN Premium)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Germanotta
16.45: Independiente vs. Banfield (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Sebastian Martinez
- AVAR: José Castelli
19: Estudiantes de La Plata vs. River (ESPN Premium)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Hugo Paez
- Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodriguez
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Gastón Suárez
21.15: Sarmiento vs. Aldosivi (TNT Sports)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Diego Verlotta
Domingo 14 de septiembre
15: Gimnasia de La Plata vs. Unión de Santa Fe (TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Martinez
- Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Christian Cernadas
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Diego Martin
15: Instituto vs. Argentinos Juniors (ESPN Premium)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Sebastian Habib
17.30: Rosario Central vs. Boca (TNT Sports)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Juan Del Fueyo
20: Tigre vs. Talleres (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastian Zunino
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Pablo Giménez
- AVAR: Diego Romero
20: Defensa y Justicia vs. Platense (TNT Sports)
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Laura Fortunato
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- AVAR: Walter Ferreyra
