Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 7

Concluyó parcialmente este lunes la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y dos clubes dominan las tablas de posiciones: Barracas Central en el grupo A y River Plate en el B.

En la A, el Guapo doblegó a Newell’s en Rosario 2 a 1 y aprovechó que Estudiantes de La Plata perdió ante Central Córdoba en Santiago del Estero 2 a 0 y lo superó. El conjunto de Rubén Darío Insúa tiene 14 puntos contra los 13 que acumula el Ferroviario, el nuevo escolta porque el Pincha cayó hasta el sexto lugar con 12 unidades.

También llegaron a una docena de tantos y quedaron por encima del elenco platense por tener mejor diferencia de goles Boca, Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia. El xeneize se impuso en Mar del Plata a Aldosivi 2 a 0 e hilvanó su tercera alegría en fila; el Tatengue le ganó un partidazo a Racing 3 a 2 en el Cilindro y lo hundió en el penúltimo lugar con apenas cuatro puntos; y el Halcón de Florencio Varela venció 2 a 1 a Belgrano de Córdoba 2 a 1.

En la zona B, el Millonario sigue liderando, pero ahora con 15 unidades porque le ganó a San Martín de San Juan 2 a 0 en el Monumental. A un punto lo persigue Vélez, que se impuso a Lanús 3 a 0 y consiguió su tercera alegría en fila; y a dos Deportivo Riestra, verdugo de Talleres de Córdoba 1 a 0 como visitante. San Lorenzo igualó en el clásico ante Huracán 0 a 0 y bajó hasta el cuarto puesto con 12 tantos.

Rosario Central quedó quinto con 10 puntos debido a que no pudo terminar su partido vs. Sarmiento. El cotejo se suspendió en el entretiempo, cuando estaba 0 a 0, raíz de la intencia lluvia que afectó a Junín. Independiente empató con Instituto en Córdoba 0 a 0 y es, junto al Tiburón, los únicos que no conocen la victoria en el certamen. El Rojo marcha último con tres puntos y tiene pendiente su juego ante Platense, cancelado en su momento porque le clausuraron el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini después de los graves incidentes en el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 8

El Torneo Clausura tiene un receso de dos semanas por la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en la que la selección argentina recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. En ese contexto, el certamen doméstico se reiniciará el jueves 11 de septiembre con la octava jornada, que es la de los interzonales.

Jueves 11 de septiembre

20: Belgrano vs. San Martín SJ (ESPN Premium)

Viernes 12 de septiembre

14.30: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (TNT Sports)

19: Racing vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

19: Huracán vs. Vélez (TNT Sports)

21.15: Lanús vs. Independiete Rivadavia (TNT Sports)

21.15: Newell’s vs. Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Sábado 13 de septiembre

14.30: Godoy Cruz vs. Barracas Central (ESPN Premium)

16.45: Independiente vs. Banfield (TNT Sports)

19: Estudiantes vs. River (ESPN Premium)

21.15: Sarmiento vs. Aldosivi (TNT Sports)

Domingo 14 de septiembre