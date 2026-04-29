La FIFA actualizó el reparto de dinero para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El Consejo de la FIFA aumentó en US$ 100 millones el premio económico del próximo Mundial, que se disputará en junio en Estados Unidos, México y Canadá. Así, el torneo ecuménico entregará US$ 871 millones en total, una cifra récord en la historia de las Copas del Mundo.

Según informó la FIFA en un comunicado, habrá un incremento de US$ 1 millón para todas las selecciones clasificadas en concepto de “premio por participación” y otro aumento similar para los equipos que queden eliminados en la fase de grupos. Así, los combinados nacionales que jueguen apenas tres partidos en la Copa del Mundo y se vuelvan tras la primera ronda percibirán US$ 12,5 millones: 2,5 millones por participar y otros diez por no pasar la primera fase.

Cabe recordar que Argentina recibió 42 millones de parte de FIFA por haber ganado en Qatar en 2022, más 10 millones otorgados por la Conmebol.

FIFA Council increases record financial distribution to all 48 Participating Member Associations at the @FIFAWorldCup 2026™️ at meeting ahead of the 76th FIFA Congress in Vancouver, Canada. — FIFA (@FIFAcom) April 28, 2026

Además, la FIFA informó que habrá subsidios para afrontar los costos inherentes a cada delegación que concurra a la Copa del Mundo, y también aumentará la cantidad de entradas disponibles para los equipos por un total “de más de US$ 16 millones”.

“Dado el éxito comercial del torneo masculino más importante de la FIFA, el Consejo de la FIFA acordó aumentar en un 15% los recursos que se distribuirán entre los 48 equipos participantes, alcanzando un total de 871 millones de dólares. El resto de los ingresos se seguirá reinvirtiendo en el fútbol mundial en beneficio de las 211 federaciones miembro de la FIFA”, detalló la entidad rectora del fútbol mundial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con la Copa del Mundo Emilee Chinn - FIFA - FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró al respecto: “La FIFA se enorgullece de contar con la posición financiera más sólida de su historia, lo que nos permite ayudar a todas nuestras federaciones miembro de una manera sin precedentes. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol”.

La FIFA estima una facturación récord de US$ 11.000 millones por el Mundial masculino, que es su competencia estrella. Dado que se trata de una organización sin fines de lucro, la entidad rectora del fútbol mundial reinvierte buena parte de sus ingresos entre todos sus accionistas, que son las 211 asociaciones nacionales afiliadas a ella.

Los premios económicos del próximo Mundial:

-Premio por participar: US$ 2,5 millones

-Fase de grupos: US$ 10 millones

-Dieciseisavos de final: US$ 11 millones

-Octavos de final: US$ 15 millones

-Cuartos de final: US$ 19 millones

-Cuarto puesto (perdedor del partido por el tercer puesto, que se jugará en Miami): US$ 27 millones

-Tercer puesto: US$ 29 millones

-Subcampeón: US$ 33 millones

-Campeón: US$ 50 millones

Otras resoluciones del Consejo de la FIFA

Además de resolver la distribución de los premios económicos, el Consejo de la FIFA (en el que tiene su silla el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia) también tomó otras decisiones. Algunas de ellas tienen impacto deportivo. Por ejemplo, la limpieza de las tarjetas amarillas de cara a la fase eliminatoria del torneo.

“En consonancia con el formato ampliado que incluye una ronda eliminatoria adicional, el Consejo de la FIFA confirmó una modificación del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según la cual las tarjetas amarillas individuales en la fase final se anularán tras la fase de grupos y, posteriormente, tras los cuartos de final”, informó la FIFA.

Rudiger y Camavinga frenan a Prestianni, mientras Vinícius Jr. lo observa durante el encuentro entre Benfica y Real Madrid, por la Champions League PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Además, se resolvió aprobar las dos modificaciones postuladas por la International Board (IFAB): por un lado, aquellos jugadores que hablen con una mano tapándose el rostro serán expulsados (la llamada “Ley Prestianni). Por el otro, también verán la tarjeta roja aquellos futbolistas que, en protesta por una decisión del cuerpo arbitral abandonen el campo de juego.