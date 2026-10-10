La Federación Portuguesa confirmó la sanción a Cristiano Ronaldo por haber abandonado la concentración de su selección

La polémica de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal continúa. La Federación Portuguesa confirmó este sábado la “suspensión preventiva” del delantero luego de que abandonara la concentración del seleccionado el pasado 30 de septiembre.

El organismo abrió un proceso disciplinario contra Ronaldo para definir la gravedad de la sanción, que por el momento le impide jugar con el conjunto nacional. La Federación dio “carácter urgente al procedimiento” que lleva a cabo su Comisión de Instrucción Disciplinaria, que será la encargada de dar su veredicto.

El presidente de la Federación, Pedro Proença, señaló que es el “procedimiento normal” y pidió “calma y serenidad”. “Todo el mundo tiene ganas de recuperar a nuestro capitán lo antes posible”, expresó durante la inauguración de un centro de formación en Oporto.

Cristiano Ronaldo durante la concentración del pasado 30 de septiembre en Dinamarca LISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

El jugador abandonó la concentración de la selección portuguesa en la previa del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2. El astro portugués dejó la concentración tras la rueda de prensa donde Jesus confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo. En el encuentro previo contra Noruega, no había jugado ni un solo minuto pese a haber calentado más de media hora.

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

El delantero abandonó la concentración de Portugal luego de que Jesus rompiera con un acuerdo previo entre ellos donde, aseguró, habían definido cómo administrar sus minutos.

Según el plan, el delantero jugaría el primer y último partido de la ventana internacional, mientras que durante los restantes Jesus podía realizar “tres o cuatro cambios por encuentro” por cuestiones vinculadas con su estado físico.

Incluso Cristiano contó que rechazó una propuesta del entrenador para disputar el primer encuentro y permanecer después en Portugal mientras sus compañeros viajaban a Noruega y Dinamarca. Según su versión, Jesus terminó por aceptar el planteo.

El entrenador de Portugal, Jorge Jesus MIGUEL RIOPA - AFP

Sin embargo, en Noruega, Jesus le habría dicho que se preparara para jugar 30 minutos y, pese a que no estaba contemplado en el plan de recuperación preestablecido, el jugador aceptó. Pero nunca ingresó. Ronaldo se retiró del encuentro sin saludar a los hinchas portugueses, algo por lo que más tarde pidió disculpas.

Ese desencuentro provocó varias reuniones en las que, según el comunicado, se llegó al acuerdo de que Jorge Jesus leería un texto que tenía ocho puntos, y que el propio Ronaldo aseguró haber “validado”. Entre ellos aparecía una contundente admisión: “Cometí un error al hacer calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona y después no ponerlo en el partido”. Sin embargo, eso no pasó y desató la conferencia que provocó su salida.

“La conferencia fue lo que todos conocen: la actitud no tuvo nada que ver con nuestra reunión”, escribió el jugador. También cuestionó haber escuchado expresiones y una agresividad que, afirmó, Jesus no había mostrado durante la conversación privada del día anterior.

Ronaldo subrayó además que ninguno de los ocho puntos obligaba al entrenador a pedirle disculpas. Su reclamo, sostuvo, era otro: que respetara lo pactado. “Era la segunda vez que faltaba a su palabra conmigo”, afirmó. La primera había sido la promesa de utilizarlo durante 30 minutos frente a Noruega. Ese segundo incumplimiento, de acuerdo con su relato, marcó el quiebre.