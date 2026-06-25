La FIFA aplicó una de las sanciones más duras en la historia de los Mundiales por una violenta infracción

En una medida que sienta un duro precedente, el máximo rector del fútbol mundial, la FIFA, sancionó con cinco partidos de suspensión al mediocampista qatarí Assim Madibo por la violenta infracción que cometió contra el canadiense Ismaël Koné durante el partido que Canadá le ganó por 6 a 0 a Qatar y que le provocó una grave lesión que lo dejó afuera de la competición. La pena se transformó en una de las más severas aplicadas en la historia reciente de los Mundiales por un hecho ocurrido dentro del campo de juego.

La fuerte decisión fue tomada por el Comité Disciplinario del organismo, que consideró la acción como juego brusco grave y aplicó una de las penas más duras del torneo. La jugada que quedó marcada en la retina de los hinchas por el triste resultado ocurrió en el segundo tiempo del encuentro disputado en Canadá, cuando Madibo llegó tarde y arrasó con la pierna de su colega. Primero, qatarí fue amonestado con tarjeta amarilla, pero, tras la revisión correspondiente, terminó expulsado con roja.

La jugada que quedó marcada en la retina de los hinchas por el triste resultado ocurrió en el segundo tiempo del encuentro disputado en Canadá, cuando Madibo llegó tarde y arrasó con la pierna de su colega. Abbie Parr - AP

Pese a que Qatar es una de las selecciones que ya quedó eliminada del Mundial, Madibo deberá cumplir la sanción en futuros partidos oficiales del combinado nacional, salvo que prospere una eventual apelación ante los órganos correspondientes de la FIFA.

La FIFA aplicó una de las sanciones más duras en la historia de los Mundiales. TIMOTHY MATWEY - The Canadian Press

Horas después de que sucediera la violenta infracción, Madibo visitó a Koné en el hospital junto a autoridades qataríes, en un gesto de disculpa y acompañamiento tras la grave lesión sufrida por el futbolista canadiense. Desde Qatar destacaron ese encuentro como una muestra de respeto deportivo, aunque la FIFA avanzó igualmente con una sanción ejemplar por la gravedad de la acción.

La goleada de Canada a Qatar

Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, había logrado ante Qatar una goleada histórica por 6 a 0, aunque el triunfo quedó opacado por la lesión de Koné. El equipo canadiense siguió adelante en el torneo, mientras que Qatar terminó eliminado tras perder luego ante Bosnia y Herzegovina.