La FIFA cambió el color de las camisetas de los arqueros de Brasil a horas de jugar con Escocia

Hasta hace algunas horas, los arqueros de Brasil vestirían durante el partido contra Escocia la camiseta roja, uno de los cuatro colores presentados ante la FIFA en la antesala de la Copa del Mundo. Sin embargo, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), solicitó el cambio y pidió que salieran a la cancha con indumentaria verde. ¿La razón? Patriotismo. En la bandera brasileña no existe el color rojo.

“Lo solicité porque es algo que ya habíamos discutido. Vamos a priorizar los colores de la bandera brasileña”, dijo Samir Xaud, presidente de la CBF, a la cadena ESPN. El máximo directivo del fútbol brasileño ya se había referido al tema en la ventana FIFA de marzo pasado. Por entonces, y pese a que la comisión directiva de la CBF que lo antecedió ya había aprobado el uniforme rojo, Xaud le bajó el pulgar. Como ahora.

La camiseta brasileña color rojo, el de la discordia

“Es algo que bloqueamos desde el principio. Porque conozco nuestra identidad y nuestra cultura como aficionados. Siempre hablé de este tema del patriotismo”, dijo entonces Xaud a la misma cadena. Y zanjó cualquier cuestión ideológica detrás de la decisión: “Hablé independientemente de la afiliación política: no estamos aquí para politizar el fútbol”.

En tanto, un cable de la agencia AFP asegura que “la icónica casaca auriverde fue apropiada desde hace años por sectores conservadores afines al expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro. Ausente de la indumentaria desde 2014, el rojo es símbolo de la izquierda del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva”.

El arquero brasileño Alisson grita durante el partido ante Marruecos; jugó con la camiseta oscura y este miércoles lo hará con la verde ante Escocia Frank Franklin II - AP

La CBF, por su parte, informó que el rojo, color original de los arqueros para el partido contra Escocia, “no forma parte de la colección oficial de la selección brasileña”. ¿Por qué, entonces, la CBF lo informó como una de las posibilidades para sus futbolistas? De acuerdo con ESPN y Globoesporte, la CBF informó que cuando FIFA requirió los modelos para definir las indumentarias de los partidos, reclamó cuatro opciones. “Y por esa razón se incluyó el rojo”. Para la CBF, el pedido que hizo su presidente para modificar la casaca de los arqueros se trató de un “comunicado” y no de un “veto” al rojo.

La idea de no contar con el rojo entre los colores posibles de sus arqueros ronda por la cabeza del presidente de la CBF desde el año pasado. Asumió en mayo en lugar de Ednaldo Rodrigues y un par de meses después manifestó su intención de dejar de lado aquel color: “Este es un tema delicado. Incluso haré una digresión. Muchos lo llevaron al plano político. Yo lo llevé al lado de Brasil, de los colores de la bandera brasileña. Azul, amarillo, verde y blanco son los colores de nuestra bandera y son los colores que debemos respetar. Estaba en contra de la camiseta roja, no por razones políticas. De hecho, estaba en producción. Tuve una reunión urgente con Nike y les pedí que detuvieran la producción”, dijo entonces en declaraciones a Globoesporte.com.

Bento, arquero de Brasil, con la camiseta verde que usarán este miércoles ante Escocia EVARISTO SA - AFP

Así, Brasil se presentará a jugar contra Escocia con sus arqueros vestidos de verde, y no de rojo como estaba previsto al inicio del torneo. El partido está programado para este miércoles a las 19 (hora de la Argentina) en el estadio de Miami.

Pensando en Escocia

La principal noticia del último entrenamiento del Scratch fue la presencia, por tercer día consecutivo, de Neymar. El astro de Santos practicó a la par de sus compañeros y será convocado para jugar contra Escocia. El único lesionado es Raphinha, quien afirmó que realizará “todo lo que esté a su alcance” para volver a disputar otro partido en la Copa del Mundo. Luiz Henrique y Rayan son los candidatos a reemplazarlo en el duelo del miércoles. E incluso Endrick, que es más delantero de área, podría meterse en el equipo titular.

Neymar, a pura sonrisa durante la última práctica del equipo brasileño antes de enfrentar a Escocia este miércoles en Miami MAURO PIMENTEL - AFP

Con respecto a la recuperación de Neymar, una imagen llamó la atención de la prensa que pudo cubrir los primeros 15 minutos de la práctica, que fueron abiertos. En un ejercicio recreativo en el que tenía que presionar al poseedor de la pelota, Neymar estuvo muy rápido de piernas y fue aplaudido por su compañero Casemiro. Aquejado de una lesión muscular de grado dos en su gemelo derecho, Neymar no entra en cancha desde hace más de un mes. Su última participación fue con la camiseta de Santos: jugó 75 minutos en el 0-3 de su equipo contra Coritiba, por la fecha 16 del Brasileirao.