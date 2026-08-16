La FIFA difundió la Ref Cam de la final del Mundial: de los reclamos de Enzo Fernández y Messi al gol de España

La FIFA difundió los momentos más destacados de la Ref Cam durante la final del Mundial 2026 en donde España se coronó ante la Argentina por 1 a 0. A través de las imágenes registradas por la cámara que portó el árbitro esloveno, Slavko Vinčić, se revivieron momentos inéditos del partido decisivo de la última Copa del Mundo. Entre ellos, los reclamos de Enzo Fernández, los diálogos con Lionel Messi y el gol del seleccionado europeo.

La filmación, de poco más de cuatro minutos de duración, arranca desde el túnel con la salida de ambos seleccionados. El primer encuadre muestra a Messi saludando a Rodri, Unai Simón y Marc Cucurella. Luego, el 10 de la Argentina hace lo mismo con Vinčić, con quien intercambia unas breves palabras.

Lo que nunca se vio de la final de la Copa del Mundo

Una vez en el campo de juego, la Ref Cam registra el saludo, uno por uno, de todos lo jugadores de la Scaloneta con el árbitro. Luego, hace lo mismo con los futbolistas de la selección de España.

En el momento del sorteo previo al saque inicial, el primero en elegir la cara de la moneda fue Messi, quien resultó ganador. Luego del protocolo, Vinčić vuelve a saludar al astro rosarino y a Rodri, a quienes les dice: “Good luck [buena suerte]”.

Iniciado el juego, el primer corte muestra a Enzo Fernández y a Alexis Mac Allister reclamar por una jugada. El árbitro, en actitud defensiva y con la intención de sacarse de encima a los jugadores, dice: “The last one” pero, como Mac Allister parece no entender, el esloveno repite lo mismo en español: “La última vez”, provocando la risa del volante argentino.

La primera amonestación que registra la cámara del árbitro llega luego de un corte, por atrás, de Lisandro Martínez contra Mikel Oyarzabal. Tras sacar el cartón, el jugador argentino sigue su recorrido sin mirar al referí. Luego, ante un intento argentino, llega la primera queja de Messi. “I see, Lionel: I see [Lo vi, lo vi]”, repite el juez.

Más adelante, el capitán argentino vuelve a recriminar la toma de decisiones de Vinčić, quien le pide a Messi: “Please, control Paredes: control Paredes [en alusión a que tranquilice al número 5 de la selección argentina]”.

Finalizados los 90 minutos reglamentarios, el sorteo de capitanes se repite, pero esta vez el que se impone es Rodri. Minutos después, llega el único gol del partido, anotado por Ferran Torres y visualizado por el árbitro desde la medialuna del área argentina.

Vinčić antes de la expulsión de Enzo Fernández Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Reanudado el juego, se observa el último intercambio entre Messi y el árbitro, cuando, ante un tiro libre en favor de la Argentina, Vinčić le pide al 10 argentino que lo espere hasta que él pueda llegar al área. Por último, llega la jugada que se pierde Giuliano Simeone y la finalización del partido.

Antes de la entrega de medallas se vuelve a vivir un momento particular, a un costado del campo de juego la Ref Cam registra el diálogo entre el árbitro y el jugador español, Dani Olmo. En el intercambio, Vinčić reconoce que fue un partido duro, pero el volante le responde que lo hizo “asombroso”.

Luego, el esloveno le revela algo que tomaría repercusión mundial recién horas después de la final. “This is my last match of my career [Este es el último partido de mi carrera]”, confiesa.

Al cierre, quien le cuelga la medalla a Vinčić es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.