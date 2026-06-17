VIDEO: así fue el gol de Lionel Messi contra Argelia desde la cámara del árbitro

Lionel Messi abrió el marcador contra Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026 con un golazo desde afuera del área que se clavó en un ángulo del arco que defiende Luca Zidane. Szymon Marciniak, el referí del encuentro lo vio desde una perspectiva privilegiada y el video registrado gracias a la nueva reglamentación FIFA se viralizó en redes sociales.

El gol de Messi desde la cámara del árbitro

La jugada del seleccionado argentino que devino en el gol se originó en el mediocampo luego de un control de Rodrigo De Paul, quien filtró el pase que recibió Messi. El capitán recibió la pelota de zurda, dio media vuelta y encaró en dirección al área argelina.

Con el balón dominado, el astro argentino avanzó hacia la medialuna del área mientras la defensa de Argelia intentaba reubicarse y recuperar sus marcas, pero esos metros de ventaja fueron suficientes para que Messi se perfilara y ejecutara un sablazo que se metió en el ángulo izquierdo del arco defendido por Zidane.

En la previa a la Copa del Mundo, la FIFA implementó el uso de cámaras corporales en los árbitros principales para los partidos del Mundial de forma oficial. El dispositivo va montado a la altura de la oreja y está diseñado con el objetivo de transparentar las decisiones, sancionar conductas antideportivas y mejorar la experiencia de entretenimiento de los espectadores.

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