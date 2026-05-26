Quirno le pidió a la ONU “capacidad de reacción” para no quedar “desbordada por los hechos”

El canciller Pablo Quirno expresó este martes durante el debate del Consejo de Seguridad de la ONU que un organismo de esas características debe tener “capacidad de reacción” para no quedar “desbordada por los hechos”, en referencia al cierre del estrecho de Ormuz producto de la guerra en Medio Oriente.

“La organización necesita recuperar propósito, capacidad de reacción y una brújula moral que vuelva a poner a la vida, la libertad y la propiedad en el centro de la convivencia internacional”, expresó Quirno desde sus redes sociales.

Hoy participé en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a donde llevamos una posición clara: la Organización necesita recuperar propósito, capacidad de reacción y una brújula moral que vuelva a poner a la vida, la libertad y la propiedad en el centro de… pic.twitter.com/fi0V2rGBJe — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 26, 2026

Y consideró que “las estructuras que se desconectan de la realidad caminan hacia la irrelevancia”, por lo que “el mundo ya no tiene tiempo para burocracias eternas ni agendas alejadas de las prioridades de los Estados”.

El discurso

En su discurso ante el Consejo de Seguridad, Quirno planteó que “el orden internacional debe apoyarse en una convicción moral definida”, al afirmar: “Defendemos la vida, la libertad y la propiedad”.

“Atravesamos un tiempo de transformaciones profundas, se multiplican los conflictos y avanzan las amenazas trasnacionales. La situación reciente en el estrecho de Ormuz mostró cómo una crisis localizada puede alterar en cuestión de horas el comercio global, la seguridad energética y la estabilidad alimentaria de millones de personas”, expuso.

Quirno junto al canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez

Para el ministro de Relaciones Exteriores, “frente a esos desafíos, una organización lenta, burocratizada y ajena al sentido de urgencia queda desbordada por los hechos”.

También sostuvo que la cooperación internacional “debe facilitar la libertad, el comercio y la prosperidad de las naciones; la organización debe recuperar foco, revisar mandatos superpuestos, estructuras redundantes, metas que se reprograman sin resultados y agenda desconectadas de la realidad”.

“La Argentina cree en unas Naciones Unidas más austeras, eficientes y útiles; en una organización fiel a la carta, centrada en la paz y abierta a reformas profundas”, subrayó.

Apoyo a la candidatura de Rafael Grossi

También reiteró el respaldo del país a la candidatura del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, para la Secretaría General de la ONU.

Rafael Grossi MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Su solvencia técnica y vocación de resultados representan exactamente el liderazgo que este tiempo exige”, afirmó Quirno.