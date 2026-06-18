La filosa crítica de Thierry Henry a Cristiano Ronaldo tras el fiasco de Portugal en el debut

El sorpresivo empate de Portugal contra República Democrática del Congo dejó a la estrella del equipo europeo, Cristiano Ronaldo, en el ojo de la tormenta. Una de las críticas más fuertes contra el crack portugués llegó de la mano del exfutbolista y campeón del mundo francés Thierry Henry. Durante su análisis en Fox Sports, en la cobertura del Mundial, el goleador histórico del Arsenal sentenció, como si le estuviera hablando directamente al 7: “El equipo necesita marcar, no tú”.

El exgoleador analizó con detalle una jugada de Ronaldo en la que se interpuso en el camino de su compañero Bruno Fernandes para rematar un centro al área de Francisco Conceição. Para Henry, la obsesión individual de Ronaldo por anotar hace que el ataque de Portugal se vuelva predecible y “más fácil de defender”.

“Portugal tiene la pelota y Conceição va a recibirlo. Ronaldo estuvo en esta situación varias veces. Si haces esa carrera ahí [en dirección contraria al balón], obligas al defensor a tomar la decisión de cerrar esa zona. Pero como quiere marcar, va en la trayectoria de Fernandes. Si [CR7] hubiera ido a esa zona pequeña, el defensor tendría que seguirlo y entonces sería un gol fácil para Fernandes. Pero como quiere marcar, se cruza en la trayectoria del pase hacia atrás; ves a los dos jugadores y se le facilita a la defensa la intercepción. ¿Viste la reacción de Bruno Fernandes ahí atrás, como: ‘Deja que el balón ruede, corre, crea espacio para que pueda rematarlo’? “Eso no sucedió”, explicó el francés.

La dura crítica de un exfutbolista francés contra Cristiano Ronaldo

Una vez finalizado el partido, Ronaldo fue consultado por el medio Sport TV sobre lo que le faltó a Portugal para poder ganar a la República Democrática del Congo. “No faltó nada; así es el fútbol. Podríamos haber ganado, pero también podríamos haber perdido perfectamente. El partido pudo haber caído de cualquier lado”, dijo el capitán de la selección lusa. CR7 reconoció en redes sociales que “no fue el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar”.

Preocupación en los medios de Portugal

“Houston, tenemos varios problemas: la selección nacional empata en el partido inaugural del Mundial”. Ese fue el título que eligió el medio local Correio da Manhã para analizar de un empate que genera preocupación en Portugal. Para el periodista Sergio Pereira Cardoso, se trató de “una participación decepcionante”.

“Si la frase ‘Houston, tenemos un problema’ se volvió inevitable debido a la sede del partido, tendremos que corregir la cantidad: hay varias situaciones que mejorar en un equipo que termina un partido contra la República Democrática del Congo con solo un tiro a puerta”, prosiguió el analista en una nota cargada de reclamos.

Las tapas de los diarios luego del primer partido de Portugal en el Mundial 2026

“¿Es hora de un cambio?“, se preguntó O Bola en una de las tantas crónicas sobre el decepcionante partido de la selección portuguesa en su primer partido del Mundial y luego de publicar, en la tapa del medio, una foto de Ronaldo en primer plano donde se lo ve tomándose del rostro y titulan “Así no va”.

Las tapas de los diarios luego del primer partido de Portugal en el Mundial 2026

En RTP (Rádio e Televisão de Portugal) reprodujeron las palabras del plantel de la selección lusa. “Los jugadores portugueses admitieron que su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas”, escribieron.