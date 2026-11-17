La selección argentina afrontará este martes ante Costa Rica su último compromiso del año y lo hará con una certeza dentro de la planificación de Lionel Scaloni: el regreso de Emiliano Martínez al arco. Después de haberse perdido el encuentro frente a Uruguay por precaución tras una fractura de mandíbula, el arquero campeón del mundo en 2022 recuperará la titularidad en un equipo que tendrá entre cuatro y cinco modificaciones respecto de la formación que comenzó jugando en La Bombonera. El partido se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

“Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli), optamos por cuidarlo”, explicó Scaloni en la previa. La vuelta de Dibu aparece como la principal novedad de una selección que busca recuperar sensaciones tras la caída por 2-1 frente a Uruguay y que continúa atravesando una transición marcada por las ausencias, las pruebas y la irrupción de jóvenes talentos.

Lionel Scaloni, durante el entrenamiento de la seleccion argentina en el predio de la AFA Manuel Cortina

Más allá del resultado adverso del viernes, el entrenador ratificó su confianza en el rumbo elegido. Considera que el proceso necesita tiempo y competencia para que los nuevos futbolistas se adapten a las exigencias de la selección. “Tenemos chicos que creemos que pueden quedarse por mucho tiempo y tenemos que ir probando. Estamos en un momento que toca probar”, señaló el técnico, convencido de que esta etapa requiere paciencia para llenar los espacios que dejaron figuras históricas del ciclo exitoso que culminó con el retiro de Lionel Messi.

Entre los nombres que volverían a sostenerse en la estructura principal aparecen Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Uno de los focos estará puesto otra vez sobre Nico Paz, que sumó minutos ante Uruguay y podría desempeñarse esta vez en una posición más retrasada dentro del mediocampo. Ese movimiento abriría espacios para que otros jóvenes tengan oportunidades en ataque, con Gianluca Prestianni, Matías Soulé y Franco Mastantuono como alternativas que siguen siendo observadas de cerca por el cuerpo técnico.

#SelecciónMayor ¡¡Mañana todos al Kempes para alentar a la albiceleste!! pic.twitter.com/qA1tE4esSO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 17, 2026

También se esperan variantes en los laterales. Agustín Giay asoma como candidato para ingresar por Gonzalo Montiel, mientras que Román Vega y Nicolás Tagliafico pelean por ocupar el sector izquierdo de la defensa. En paralelo, otros futbolistas como Máximo Perrone, Mariano Troilo y Aaron Anselmino continúan sumando consideración en una convocatoria que tiene como objetivo ampliar la base de cara a los próximos años.

Cabe destacar que las bajas de Cristian Romero y Lautaro Martínez por lesión, y las suspensiones de Nahuel Molina y Leandro Paredes, le impidieron a Scaloni contar con varios jugadores importantes, todos protagonistas en los dos últimos mundiales.

La probable formación argentina sería con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi o Facundo Medina, Lisandro Martínez y Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Nico Paz será uno de los titulares que repetirá respecto del amistoso ante Uruguay en Córdoba ALEJANDRO PAGNI - AFP

Scaloni insiste en que la derrota ante Uruguay no altera el análisis. Entiende que la selección aún conserva una base sólida y que el desafío pasa por encontrar nuevas piezas capaces de sostener la competitividad del equipo. Con la clasificación al Mundial 2030 ya asegurada y sin la presión inmediata de los resultados, el entrenador considera que el amistoso ante Costa Rica representa una nueva oportunidad para observar respuestas, consolidar nombres y seguir construyendo la próxima versión de la Argentina.

Y sobre el duelo ante Costa Rica, Scaloni recordó el amistoso en Los Ángeles en 2024 con Gustavo Alfaro como técnico del seleccionado centroamericano: “En el primer tiempo nos llevamos una sorpresa y perdíamos 1-0. Tiene buenos futbolistas, un entrenador que los hace jugar bien. Con balón cambia el sistema de juego. Es interesante, hemos visto cosas muy lindas. Con Ecuador hizo un partido muy bueno. Son rivales interesantes, difíciles”.