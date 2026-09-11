LA Galaxy vs. Seattle Sounders FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre LA Galaxy y Seattle Sounders FC, correspondiente a la jornada 26 de la MLS 2026, se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 23.30 h. El partido tendrá lugar en el estadio Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California.

El momento de los equipos

LA Galaxy llega a este compromiso tras una reciente derrota por 3-0 ante Vancouver Whitecaps FC, por lo que buscará recuperarse ante su público. Por su parte, Seattle Sounders FC viene de igualar 0-0 frente a New York Red Bulls en su última presentación, manteniendo una postura sólida pero con la necesidad de reencontrarse con el gol.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con realidades opuestas en cuanto a resultados recientes: mientras que el local intentará revertir la imagen dejada en su última caída, la visita buscará extender su racha sin perder tras el empate en la fecha anterior. La paridad en el rendimiento de ambos conjuntos promete un choque estratégico en el Dignity Health Sports Park.

Lo que está en juego

Para LA Galaxy, el duelo es fundamental para limpiar la imagen tras el traspié sufrido en la fecha pasada y sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones. Seattle Sounders FC, en tanto, intentará capitalizar su reciente empate sumando fuera de casa para consolidarse en la zona alta de la tabla de la MLS.