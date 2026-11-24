El traumático 2021 le cambió la vida. Primero, al mundo entero: la pandemia hacía estragos. Segundo, a Rodolfo Diego Flores, un entrenador cordobés, que pasó en mayo de ser algo más que el “traductor” de Marcelo Bielsa en Leeds a tener su primera experiencia personal, en el banco de Godoy Cruz, a fines de agosto.

“Le recomiendo que se vaya”. El consejo del Loco fue inequívoco: lo impulsaba a que arranque su camino como líder de un cuerpo técnico, para que se independice. Él tomó nota, hizo las valijas y cruzó el océano. Con Bielsa ya había hecho un curso acelerado de aprendizaje: Olympique de Marsella, Lazio (no dirigió ni un partido), Lille y Leeds United.

En la conferencia de prensa de presentación en el club mendocino, Flores se refirió al factor Bielsa. “Estudié idiomas y, en 2014, la vida me sorprendió cuando tuve un acercamiento al cuerpo técnico de Marcelo. Trabajé con personas que me enseñaron a ser mejor persona y me dieron una formación profesional muy interesante, donde el detalle, la capacidad de trabajo y la búsqueda de la perfección son valores que lo representan”, expresó en ese momento.

Diego Flores junto a Marcelo Bielsa, en Leeds Archivo

El Loco se refería a Flores, aunque la mirada iba más allá. “Los entrenadores son buenos si pueden convencer y si pueden dar órdenes que se sigan. El contenido de lo que proponen, cuando intentan convencer o exigen que se les obedezca, no tiene mayor importancia. Es decir que el conocimiento es menos importante que la capacidad de convencer y hacerse obedecer. Digo esto, es indiscutible, y no porque yo lo diga, porque hay muchas ideas que triunfan que son muy distintas, pero hay muy pocos entrenadores que triunfan si no logran convencer”, sostenía el experimentado entrenador, ahora sin trabajo.

“Siempre sueño que todos me abandonen para encontrar el espacio en el que esperan estar. Siempre les recomiendo que se vayan”, decía. Se refería puntualmente a El Traductor, que es el protagonista de una revolución a la cordobesa. Instituto (su Instituto) fue el equipo que más puntos sacó en la primera etapa del Clausura, se clasificó para la Copa Sudamericana (la primera vez internacional de la historia de la Gloria), pasó a Huracán y ahora espera a River, por los cuartos de final. “Va a ser un partido lindo, en nuestra casa. Vamos a dar pelea, seguramente. Tengo entendido al 100% que vamos a jugar en Alta Córdoba”, sostenía en la madrugada de este lunes, luego del 2-1 sobre Huracán en el estadio Mario Kempes.

El pasaje a cuartos del Clausura

Las lesiones de Jeremías Lázaro y Alex Luna y la expulsión de Giuliano Cerato no se ofrecen como excusa. Todo lo contrario. “Somos un equipo que no baja los brazos. Habíamos hablado mucho del tema emocional y creo que estuvimos -y vamos a seguir estando- a la altura”, aporta, siempre con serenidad. Nunca pierde los estribos, ni adentro ni afuera.

Asumió el 12 de febrero de 2026, en reemplazo de Daniel Oldrá, y encontró una oportunidad para consolidar su carrera en primera. Su nombre ya había ganado cierta notoriedad durante su primer ciclo en Godoy Cruz, cuando consiguió una racha invicta y llevó al Tomba a las semifinales de la Copa Argentina, luego de eliminar a Racing y Tigre.

Diego Flores, director técnico de Instituto de Córdoba. Instituto Atlético Central Córdoba

Su recorrido como técnico principal no se limitó a Mendoza. En 2024 condujo a San Martín de Tucumán en una campaña sobresaliente en la Primera Nacional: sumó 81 puntos y llegó a la final por el ascenso, aunque el conjunto tucumano cayó frente a Aldosivi. En esa etapa dirigió 44 partidos, con 26 triunfos, 11 empates y siete derrotas. Antes de desembarcar en Instituto, tuvo breves periodos por Gimnasia y Esgrima La Plata y Maccabi Haifa, de Israel, durante 2025.

La aventura con Bielsa comenzó con tareas de análisis táctico e informes sobre partidos y jugadas. Un día por vez. “Empecé como un pasante con colaboraciones, llenando planillas. Me dieron un espacio para formarme, crecer y lo tomé con mucho compromiso. El trabajo fue valorado y poco a poco fui pasando de pasante a asistente técnico”, contó en una charla con Olé.

Diego Flores, en una conferencia en Instituto

“Para mí no es el traductor, es el constructor”, comenta el presidente Juan Manuel Cavagliatto, un personaje del círculo íntimo de Claudio Chiqui Tapia y que cumple su tercer ciclo al frente del club: asumió para completar la gestión en 2021, lideró la lista única en las elecciones de 2022 y el año pasado empezó la última aventura que finaliza en 2029.

“No nos tenemos que confundir. Hay que generar los mecanismos posibles para no relajarnos: los partidos son muy duros, no es fácil ganar. El fútbol argentino te acomoda en dos cachetadas y en un fin de semana cambia todo. Tenemos que estar muy tranquilos”, es el mensaje de Flores, que dirige un equipo audaz y ordenado. A cabalgar: de contraataque, es un potro salvaje en una versión colectiva.

La goleada ante Independiente

Las sospechas de ciertos favores arbitrales no le quita el sueño. “Dominamos a todos los rivales, con casi el doble de situaciones creadas. Es injusto que digan eso. Es todo mérito de los jugadores. Está clarísimo. Nosotros tenemos un 10%, no sé cuánto de influencia. El grupo se convence o no se convence de la propuesta del que venga”, expresa Flores. Se nota: ese viejo axioma que Bielsa le enseñó.

Nacido en Córdoba, jugaba fútbol amateur en el club Las Flores antes de tomar nota de que sería ser DT, desde los 24 años. Empezó su carrera como entrenador en General Paz Juniors, luego trabajó en las categorías inferiores del Taborín y en el Sportivo Belgrano de Almafuerte. Tiempo después, vivió en Irlanda durante 2013 y proyectó su carrera bajo el prisma de la UEFA. Cursos, análisis, carpetas. Vivía con lo puesto. En su tiempo libre, trabajó como barista en una cafetería, jugaba para el Kingswood Castle (una entidad con sede en Dublín) y dirigió equipos juveniles.

Diego Flores armó un equipo combativo y con velocidad en ataque Instituto Atlético Central Córdoba

Más tarde, le copió conceptos a Mauricio Pochettino y se enamoró del método Bielsa. La ideología, de todos modos, es propia. “Tenemos que ser ordenados y todos tienen que correr. Pero hay que correr bien y ser intensos”, cuenta, como prólogo de su libreto. El mensaje que Instituto tradujo a la perfección.