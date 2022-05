La imparable sangría de Independiente: sin resolución judicial por las elecciones, sin unidad política y con demasiadas dudas en el plantel

A la crisis que vive Independiente ya le cuesta encontrar calificativos adecuados y cada día se profundiza con noticias que nunca son buenas. En la noche del jueves, apenas 24 horas después de la derrota ante Ceará y la eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana, una reunión con asado incluido que se realizó en casa de Baldomero “Cacho” Álvarez, ex candidato a presidente del Rojo derrotado en 2011, acabó dinamitando las opciones de unidad entre los tres sectores que se presentaron a las postergadas elecciones de diciembre pasado.

“En un momento Álvarez tomó la palabra en nombre del moyanismo y dijo que había tres condiciones para seguir adelante. La primera era que el presidente debería ser uno de los tres que ellos iban a presentar y la segunda, que la mayor parte de la comisión directiva debía responderle a Moyano. En ese momento me levanté, comencé a saludar respetuosamente a todos los presentes, agradecí el asado y me fui. Nunca llegué a escuchar la tercera condición”, relata Claudio Rudecindo, candidato por la agrupación Gente de Independiente. Ese punto 3 era la permanencia entre las próximas autoridades del club de Héctor “Yoyo” Maldonado, actual secretario general, mano derecha de Hugo Moyano, encargado del día a día de la institución y uno de los más denostados por los hinchas del Rojo.

Hugo Moyano propone una unidad en Independiente en la que su gente sea mayoría en la comisión LN+

“El martes nos habían propuesto a Sergio Palazzo como cabeza de la lista y nos pareció razonable. Pero Palazzo no fue a la reunión del jueves y quedó tácitamente claro que no iba a ocupar ese cargo. A cambio nos impusieron una serie de puntos inaceptables. El oficialismo rompió la opción de unidad, simplemente porque no les interesa”, señala Fabián Doman, también presente en el encuentro en casa de Álvarez. Lo hizo en su carácter de candidato por la Agrupación Independiente Tradicional, patrocinadora de la lista Unidad Independiente, que a su vez ha implosionado en las últimas semanas. El conductor televisivo solo permaneció unos minutos más que Rudecindo en un cónclave del que también participaron, entre otros, el propio Maldonado y el ex presidente Andrés Ducatenzeiler, integrante del grupo que apoya a Rudecindo.

El estallido de la posible conformación de un frente único que ayude a restablecer la normalidad institucional en el Rey de Copas prolonga sine die la situación de provisionalidad que existe desde diciembre. La negativa de la Junta Electoral a permitir la participación en los comicios de la lista de Doman habilitó la judicialización de la convocatoria. La posterior aceptación de la medida cautelar solicitada por el propio Doman y por Cristian Ritondo -en ese momento, hombre fuerte de Unidad Independiente y ahora, en apariencia, alejado de la política interna del club y de la postura negociadora de Doman- impidió la celebración de las elecciones y derivó en la prórroga del mandato de Moyano.

Fabián Doman asegura que les propones "una serie de puntos que son inaceptables" PATRICIO PIDAL/AFV

¿Por qué no avanza la causa en las oficinas del juez Pablo Krawiec? A mediados de abril, Ritondo solicitó un recurso de queja que fue admitido recién en fechas recientes. A partir de ese momento, el magistrado cuenta con un plazo de 14 días para tomar una resolución que, en todos los pasillos del club, se comenta que será favorable al oficialismo. Eso implicaría dejar fuera de la contienda electoral a Doman, quien ya adelantó que en ese caso apelaría la sentencia. El recurso, por supuesto, estiraría aún más los tiempos de presidencia provisional del titular del sindicato de camioneros. Si el fallo fuese al revés, nadie duda que la apelación correría por cuenta del oficialismo, con idénticas consecuencias.

Mientras tanto, todo lo sucedido desde diciembre fue empeorando la situación. A las idas y vueltas políticas se le suma una realidad económico-financiera indescifrable por la ausencia de información verificable (el tesorero Atilio Bauza renunció el mes pasado y el protesorero Carlos Novoa anunció que no aceptará el cargo), y un pésimo semestre deportivo, en el que Independiente quedó décimo en su zona de la Copa de la Liga Profesional y no logró el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Sudamericana.

Independiente perdió con Ceará en la última fecha del grupo por la Copa Sudamericana, el punto final a un pésimo primer semestre ALEJANDRO PAGNI - AFP

“La situación económica es catastrófica, pero los directivos del club le restan importancia y dicen que las cosas no están tan mal. Lo cierto es que el club pierde dinero todos los meses y, por ejemplo, no llega ningún sponsor. Es lógico, ¿quién va a querer poner dinero con el actual panorama?”, se pregunta Doman, quien extiende su razonamiento a lo que ocurre con el armado del plantel: “Los jugadores hoy eligen cualquier otra posibilidad antes de venir a Independiente, y los que están quieren irse, como ocurrió con Silvio Romero y ahora está pasando con Domingo Blanco”.

La renovación del volante bahiense, cuyo contrato vence el 30 de junio, es cada día más improbable. El plantel fue licenciado hasta el lunes, cuando volverá a entrenarse en el predio de Villa Domínico, y todo parece indicar que ni Blanco ni Andrés Roa ni Carlos Benavídez, que están en la misma situación, tomarán ya parte del mismo. En estas horas, ni siquiera la continuidad de Eduardo Domínguez al frente del plantel puede ratificarse con un cien por ciento de certeza. El técnico puso algunas condiciones con relación a los refuerzos que necesita y podrían llegar, y la noticia de que Maldonado integrará la comitiva de AFA que viajará a Inglaterra para el Argentina-Italia del próximo miércoles es un mal augurio de cara a la concreción de incorporaciones antes del comienzo del campeonato.

Cristian Ritondo y Hugo Moyano, una disputa de fondo en Independiente Archivo

Se mire hacia donde se mire, y se pise donde se pise, todo es fugaz, inestable y volátil en Independiente. Acordar una lista unificada que implicase la marcha de Moyano y Maldonado, el levantamiento de las cautelares por parte de Doman y Ritondo y el llamado a elecciones parecía ser un camino viable para acelerar los tiempos en la búsqueda de autoridades legitimadas por el voto de los socios. Esa ruta hoy aparenta estar clausurada. El Rojo sigue desangrándose y el riesgo de anemia lo acerca cada día más a la sala de terapia intensiva.