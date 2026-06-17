La infracción de Messi que generó polémica y la queja del DT de Argelia: “Todos lo vieron”

La selección argentina disfrutó de una presentación de alto vuelo en el Mundial 2026, derrotando a Argelia con muy buen margen (3-0) y con su legendario capitán, Lionel Messi, anotando tres goles. Sin embargo, los fuegos artificiales del final pudieron haber quedado truncos por una acción que involucró al propio número 10, que despertó diversos análisis y que pudo haber desencadenado en una situación de expulsión para Messi.

La jugada se produjo poco después de que Messi abriera el marcador, a los 31 minutos del primer tiempo. El zurdo disputó la pelota con el defensor Aïssa Mandi, que actúa en Lille (Francia), y en el forcejeo raspó (sin violencia) con su pie izquierdo la zona de la pantorrilla derecha del argelino. Naturalmente, el árbitro, el polaco Szymon Marciniak, sancionó la infracción de la Pulga, pero no recibió indicaciones desde la cabina del VAR para revisar la acción. Tampoco amonestó al capitán, sanción que probablemente debió concretar.

La infracción de Leo Messi sobre el defensor Aïssa Mandi que generó polémica Captura de video

La jugada se repitió una y mil veces, se viralizó en las redes sociales y, algunos observadores de los distintos medios, consideraron que la acción podría haber merecido una tarjeta roja para el rosarino. El DT de Argelia, Vladimir Petkovic, expresó: “Es inútil comentar situaciones hipotéticas en este momento. Pero todos lo vieron, incluido yo. Después del partido vi las imágenes, pero no quiero hablar mucho al respecto”.

La acción que generó polémica

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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El exfutbolista francés Thierry Henry, convertido en comentarista de TV, opinó: “He visto a mucha gente diciendo que eso debería haber sido tarjeta roja, pero para mí, la intención es muy importante cuando analizás estas situaciones correctamente. Cuando lo ves de nuevo, podés ver claramente que Messi está concentrado en la pelota e intentando realizar una acción de fútbol, no intentando lastimar a nadie. Sí, hay contacto. Sí, se ve incómodo. Pero no cada colisión es tarjeta roja”.

Otro exjugador, como el irlandés Roy Keane, tuvo una visión distinta de la jugada: “Creo que los árbitros hacen la vista gorda con Messi, debería haber recibido una tarjeta roja, eso es una falta grave directo a la espalda. Respeto mucho a Messi por todos sus logros, pero a veces las acciones son obvias, no puedes ser el mejor de todos los tiempos así. Siento que los árbitros lo respetan mucho o algo está pasando detrás de escena”. El británico Nedum Onuoha, exdefensor de Manchester City, actual comentarista en ESPN, sentenció: “Probablemente Messi debería haber sido expulsado. Creo que percibió la situación caótica. Cuando el jugador estaba en el suelo, mostró mucha preocupación porque sabía que podía meterse en problemas”.

Lo más destacado del triunfo argentino ante Argelia