La insólita crítica que Lionel Messi recibió de parte de Joan Gaspart, expresidente de Barcelona

Joan Gaspart forjó una exitosa carrera como empresario hotelero; fue vicepresidente de Barcelona por 22 años, entre 1978 y 2000, y asumió la presidencia del club blaugrana en 2000, aunque debió irse apenas tres temporadas después, cuando dejó a la entidad culé sumergida en una monumental crisis económica y deportiva. Más allá de ese mal recuerdo, quedó en los libros por ser el mandatario que le abrió las puertas de la entidad a Lionel Messi, cuando el rosarino llegó con 13 años y toda su ilusión a Cataluña, con apoyo del representante Josep María Minguella y el director deportivo del club, Carles Rexach.

Por todo eso, resultan llamativas las declaraciones que Gaspart hizo respecto de Messi. El exmandatario, de 82 años, muy cercano al actual presidente Joan Laporta, se atrevió a realizar fuertes críticas hacia el rosarino, a través del podcast soloparaculestv, cuando se lo consultó sobre la posibilidad de que el excapitán de la selección argentina viaje a Barcelona para despedirse de los hinchas, algo que no pudo hacer cuando dejó el club hace cinco años.

El expresidente de Barcelona Joan Gaspart, en el Camp Nou Soccrates Images - Getty Images Europe

“Leo, como futbolista, es el mejor del mundo. Solo hay una cosa que no se tiene que olvidar, que el Barça está por encima suyo”, disparó Gaspart, para luego subir la apuesta con un amenazador: “Que vaya con cuidado, ¡qué vaya con cuidado! Lo digo desde el amor que tengo por un jugador histórico que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente del Barça. Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona”. Y siguió: “Él es un gran jugador en parte gracias al Barça, esto no se puede olvidar”.

La situación empezó quedar más clara cuando Gaspart dio a entender una defensa de Laporta, que fue el presidente que le abrió la puerta de salida a Messi en 2021: “Le daría todavía un margen de tiempo, pero llegará un día en que me empezará a molestar que el señor Leo Messi no ponga ni la mas mínima pega en venir al Barça a despedirse de la afición, del Barça. Sea quien sea el presidente. ¡Sea quien sea el presidente! Que venga a despedirse del Barça”.

Un momento traumático: Messi se despide entre lágrimas de Barcelona durante una rueda de prensa, el domingo 8 de agosto de 2021. Joan Monfort - AP

“¿Quién se ha creído? ¿Condicionar que Leo Messi no viene porque Laporta es el presidente y que viene cuando Laporta no lo esté? ¿Cómo? ¿Cómo? Condicionar a Laporta... Si lo fuera, yo no voy a ese homenaje”, insistió el controvertido exdirigente. A todo esto, vale destacar que Messi jamás expuso que Laporta no debería estar en un hipotético homenaje en Barcelona, aunque está claro que Laporta, en su momento, antes de asumir como mandatario, había prometido la continuidad del crack, y luego se desdijo. argumentó fuertes restricciones a causa del límite salarial que impone la Liga de España, y cerró de manera imprevista la renovación de contrato, por lo que Messi debió buscar un nuevo club, y así fue como emigró a París Saint-Germain.

Y hubo más, porque Gaspart cerró la charla con una anécdota que narró sobre algo sucedido con su familia: “Tengo cuatro bisnietos, y les he ido a comprar la camistea del Barça. Le digo: ‘¿qué pongo, Messi o Lamine?’. La respuesta fue la siguiente, “abuelo, por favor, pon Lamine”“. Luego surgió otra pregunta más inquietante por parte de sus bisnietos. ”¿Quién es el otro que has dicho?”, dijo Gaspart que le preguntaron. “¡Mis bisnietos me preguntan quién era Leo Messi!. Les dije que era buen jugador, un gran jugador, para muchos el mejor de la historia". Ahora, con Messi radicado en La Florida, como jugador franquicia de Inter Miami, asoma difícil por el momento un posible reencuentro entre el crack rosarino y los fanáticos de Barcelona, al menos en el Camp Nou.