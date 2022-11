La insólita frase del presidente de Patronato sobre la posibilidad de jugar en Abu Dhabi: “Es muy caro”

escuchar

Al vencer a Talleres y conseguir la Copa Argentina el domingo, Patronato logró una hazaña histórica tanto para la historia de este históricamente pequeño club de Paraná como para todo el fútbol del interior del país. Y al obtener el título, uno de los temas más conversados en las redes sociales y entre los propios futbolistas fue la chance del Patrón de disputar la Supercopa Argentina nada menos que en Abu Dhabi, como había sido anunciado por las propias autoridades del emirato hace apenas un mes.

No obstante, en las últimas horas trascendió la información de que en el contrato que se firmó para la realización del partido en Medio Oriente no estaba estipulado que fuera necesariamente el campeón de la Copa Argentina quien viaje. Por lo tanto, la AFA podría enviar al campeón del Trofeo de Campeones (puede ser Racing o Tigre) además del de la última Liga Profesional, Boca, para disputar el partido, marginando al rojinegro.

⭐ هذا ليس اختراع. هذا صحيح. نحن الأبطال pic.twitter.com/9vxQYieGNB — Club A. Patronato ⭐ (@ClubPatronatoOf) November 1, 2022

Esta decisión provocó reacciones variopintas en el ambiente del club, recientemente descendido a la Primera Nacional. Desde sus redes sociales hicieron saber sus intenciones de jugar aquel encuentro, con un mensaje alusivo escrito en árabe: “Esto no es un invento. Esto es correcto. Somos los campeones”. No obstante, el presidente de la institución, Oscar Lenzi, lanzó unas declaraciones insólitas que cambian por completo la postura oficial: “Me alegro que nos hayan bajado de Abu Dhabi, es muy caro para nosotros”, expresó en una entrevista con Jorge Rial, en Radio 10. “Preferimos jugar una Copa con nuestra gente”.

Explayándose al respecto, Lenzi se hizo eco de lo estipulado en el contrato firmado por la AFA, desprendiéndose de la responsabilidad de no viajar al emirato: “Los que van a quedar mal son los que organizan la Copa, nosotros vamos a jugar donde tengamos que jugar”, manifestó, reiterando su punto previo: “Creo que lo mejor es jugarla en Argentina para que disfruten nuestros socios”.

Oscar Lenzi, presidente de Patronato, consideró que la logística para que su equipo juegue en Abu Dhabi es "muy cara" Télam

La decisión de la AFA, en detalle

La Asociación del Fútbol Argentino resolvió en la reunión que mantuvo el Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza, a la que no concurrió solamente River, que el partido que deben disputar Boca Juniors, como campeón de la Liga Profesional, y Patronato, de Paraná, como vencedor de la Copa Argentina, por la Supercopa Argentina, no será el partido que, por acuerdo con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, se jugará el 21 de enero próximo en Abu Dahbi, sino otro encuentro a designar.

El acuerdo anunciado a principios del corriente mes entre la AFA y el Consejo de Deportes de Abu Dhabi, que incluye el amistoso del 16 de noviembre entre el seleccionado argentino y el de los Emiratos Árabes que conduce Rodolfo Arruabarrena, parecía indicar que la Supercopa Argentina iba a ser ese partido a disputarse después del Mundial de Qatar en la capital de aquel país, pero el lunes se anunció que no será así.

Boca jugará la Supercopa Argentina como campeón de la última Liga Profesional Anibal Greco - La Nación

De este modo, el día y sede de la fecha de la Supercopa Argentina, que se disputará el año próximo, quedará sujeta a una confirmación que tendrá lugar en los próximos días y con sede en un estadio de Argentina. En principio, la idea de los dirigentes es disputar una nueva Copa que abra la actividad oficial del fútbol argentino con protagonistas que surjan de los ganadores de distintas competencias y aparentemente con enfrentamientos entre equipos “grandes”.

Vale recordar que el Xeneize también tiene en espera el Trofeo de Campeones 2020 que fue postergado en su momento por la pandemia. Boca accedió a disputar este trofeo luego de ganar la Superliga 2019/20 y la Copa Diego Maradona 2020, y espera al ganador del desempate entre River y Banfield, subcampeones en ambos torneos, respectivamente.

