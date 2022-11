Facundo Sava, de llorar de bronca y tener ganas de “no dirigir más” a las lágrimas de alegría y ser campeón en 100 días

escuchar

“Me dan ganas de llorar y no dirigir nunca más”. El 26 de julio pasado, hace apenas 98 días, Facundo Sava se iba con lágrimas, frustrado y enfurecido al mismo tiempo, de la cancha de All Boys. Se sintió robado por el arbitraje de Jorge Baliño en el partido que Barracas Central le había ganado a Patronato por 2-1. El gol en tiempo de descuento de Sebastián Rincón desató el escándalo. La furia se generó en la cabeza y explotó en el corazón. Estaba en juego el descenso, esa presión que se hizo cuesta arriba y que su equipo no pudo evitar más allá de la muy buena campaña de los 40 puntos en la Liga Profesional.

Sava no lo podía creer: “Tengo ganas de llorar, irme a casa y no dirigir nunca más”, le dijo a la transmisión oficial del partido por la 10° fecha, en el que los paranaenses sufrieron una expulsión y la anulación de dos goles, el segundo de ellos para cobrar un penal en favor de Barracas Central absolutamente imperceptible hasta para el propio Baliño, que también actuó condicionado por la intervención del VAR.

Facundo Sava, DT de Patronato, Campeón de la Copa argentina 2022. Télam

El fútbol argentino llevó a Sava, psicólogo social y amante del yoga , a niveles impensados. Furioso, el DT increpó a Baliño y hubo forcejos, con un arremolinamiento alrededor del referí. Los jugadores de Patronato secundaron a su entrenador y algunos quedaron cara a cara con la policía. Sava estuvo con un nerviosismo pocas veces visto. El entrenador del cuadro entrerriano se había ido expulsado unos 20 minutos luego del gol erróneamente invalidado, por los insultos al juez.

El escándalo no terminó ahí. Hubo cuatro futbolistas y un auxiliar de la delegación del club entrerriano detenidos en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, luego de un violento tumulto alrededor del árbitro Baliño. Los detenidos fueron los futbolistas Axel Rodríguez, Justo Giani, Matías Pardo y Juan Barinaga, y el entrenador de arqueros, Damián González. Los cinco fueron derivados a la sede del Ministerio Publico Fiscal (MPF) ubicada en la calle Combate de los Pozos, a media cuadra del Congreso de la Nación, mientras, el resto de la delegación retornó a Paraná. Los involucrados fueron apresados por lesiones y atentado y resistencia a la autoridad, a raíz de una medida dispuesta por la fiscal Celsa Ramírez. Los cuatro jugadores y el integrante del cuerpo técnico quedaron largo tiempo encerrados en una camioneta enfrente a la sede del MPF, del barrio Balvanera. Alrededor de las 3.30 ingresaron a la dependencia, acompañados por Marcelo Achile, vicepresidente de la AFA, que a su vez puso un abogado a disposición de ellos. Pasaron la noche detenidos en la comisaría vecinal 10°, de Floresta, y luego fueron trasladados a la fiscalía.

Incidentes en el final de Barracas Central vs. Patronato por el polémico arbitraje de Jorge Baliño Captura de video

Las vueltas del fútbol, las vueltas de la vida. A veces nunca aparece la revancha, por más que se dice que el fútbol siempre la da. Facundo Sava la tuvo a los 97 días de aquel despojo. Y fue el propio Claudio Tapia, presidente de la AFA y hombre fuerte de Barracas Central, quien le colgó la medalla de campeón al ex jugador de Racing y Boca, en un contacto respetuoso, pero frío.

La situación dramática de aquel partido con Barracas Central, cuando el plantel quedó detenido, ¿hace más fuerte a un grupo?, le preguntó Ariel Ruya en la entrevista que este lunes le hizo para LA NACION. Y Sava respondió: “Sí, el poder de resiliencia que tiene este equipo es vital. Los jugadores tienen que expresar lo que sienten. A veces, tomarse una hora, diez minutos. Llorar un rato y después ponerse a trabajar. Otros, tal vez, dos días necesitan para recuperarse. Hay que darle tiempo a lo que sentimos, poder expresarlo; todo eso hace que después podemos estar enfocados en nuestra tarea. Hay que darles lugar a los sentimientos, eso nos posibilitó llegar a donde llegamos. Hicimos un torneo muy bueno, con 40 puntos, y ganamos la Copa Argentina”.

Facundo Sava, DT de Patronato, Campeón de la Copa argentina 2022. Télam

Sava le cambió la mentalidad a Patronato. Jugando 4-4-2 o 5-3-2 le dio más protagonismo aún sin tener tanto la pelota (una posesión del 42%), le hizo asumir riesgos defensivos al equipo, aunque para levantar la Copa Argentina también le inculcó un espíritu combativo, actitudinal , por lo que llegó o superó las veinte faltas ante River (21), Boca (24) y Talleres (20). Optimismo, ataque, garra y corazón. El gol de Tiago Banega a Talleres en la final, para muchos una carambola con suerte, pudo ser un reflejo de la tenacidad con la que jugó Patronato.

El 25 de julio de 2020, en plena pandemia, se le preguntó en una entrevista con LA NACION: “Tras esta situación, ¿crees que el fútbol va a cambiar, habrá menos diferencias entre ricos y pobres?”. Y Sava contestó: “Tras esta pandemia, el fútbol debería cambiar. No debemos dejar pasar este tren. El fútbol argentino está descarrilado, el fútbol es parte de una sociedad que es individualista, que vive en una permanente lucha de poderes. Ojalá que lo que está pasando nos sirva para entender que tenemos que trabajar en conjunto. Los dirigentes, jugadores, hinchas, periodistas, entrenadores, todos tenemos que encontrar un punto de acuerdo. No estaría bueno que vuelva a jugar solo Primera o solo el Nacional, por ejemplo. Hay que pensar más en la gente que en el dinero”.

No debe sentir hoy que el fútbol haya cambiado como él hubiera querido, aunque el Sava auténtico es el que lloró pero de la emoción tras ser campeón en Mendoza porque le preguntaron por Carlos Griguol, un maestro entrenador. Lo otro, el llanto por la bronca, la decepción y el “no querer dirigir nunca más”, quedó atrás, a poco menos de cien días.

Talleres vs Patronato. 30-10-22 FOTOBAIRES/Luciano Bisbal