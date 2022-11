¿Lo Celso se pierde el Mundial Qatar 2022? Señales severas de alarma en la selección argentina

escuchar

Giovani Lo Celso es un nombre fundamental en la selección argentina que moldeó Lionel Scaloni en los últimos años y que ya camina hacia el debut en Qatar 2022. Tanto que, desde que el entrenador tomó su cargo después del Mundial de Rusia 2018, el rosarino se adueño del puesto de volante izquierdo. Su apellido sale de memoria junto a los de Paredes y De Paul en la línea media. Por eso, las noticias que llegan desde España agrandan la alarma que empezó a sonar el domingo: el jugador de Villarreal sufrió un desgarro en el partido ante Athletic de Bilbao y, dos días después del episodio, se duda sobre los tiempos de su recuperación.

Ya no se trata de si Lo Celso podrá estar en el debut ante Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre. La incógnita pasa por saber si podrá ser parte de la lista de 26 convocados o si se queda fuera de la lista definitiva. el ex jugador de Rosario Central salió a los 24 minutos del primer tiempo, luego de sentir un dolor en la pierna derecha. Y hay preocupación por el nivel de gravedad que tiene su molestia en el bíceps femoral de esa pierna. Lo que hasta el lunes se creía un desgarro “grado 1″ (el más leve), ahora se transformó en temor a que haya sufrido un desprendimiento del músculo, por lo que le realizarán nuevos estudios, según le confiaron a LA NACION desde el entorno del volante de 26 años. Incluso, no está descartado que deba ser operado y necesite un mínimo de ocho semanas para volver a jugar. En ese caso, para Lo Celso se terminaría el Mundial antes de empezarlo.

Sería un golpe durísimo para quien fue parte de la convocatoria de Sampaoli en Rusia, pero que no jugó siquiera un minuto en aquel torneo, a pesar de los constantes cambios que hizo el DT. Pero también significaría perder a un futbolista esencial en la estructura del equipo, que creció hasta convertirse en socio de Messi en ataque y vital en la construcción del juego. No hay un nombre propio con sus características: zurdo, de buen pase y remate y en la madurez de su carrera.

El “Mono”, tal como lo llaman, debutó en la selección el 11 de noviembre de 2017 ante Rusia, en un amistoso en Moscú. Desde entonces suma 41 partidos, dos goles y ocho asistencias. Campeón en la Copa América 2021, hace una temporada y media dejó Tottenham para jugar en Villarreal, donde enseguida se afirmó como un jugador determinante. Gerónimo Rulli y Juan Foyth (que se recupera de una lesión) son compañeros suyos en el club y también podrían estar en Qatar.

Giovani Lo Celso y la pelota al pie MAURO PIMENTEL,Agencia AFP - AFP

En el plantel argentino no hay futbolistas descartados, aunque la preocupación está centrada en los casos de Lo Celso y Paulo Dybala, a tres semanas del debut ante Arabia Saudita, que será el 22 de noviembre a las 7 (hora argentina) en el Estadio Icónico de Lusail, donde el grupo C levantará su telón. Conviene repasar la situación de todos los jugadores que arrastran problemas físicos. Argentina debe presentar la lista de 26 citados el 14 de noviembre.

Los que están en recuperación

Ángel Di María. Sufrió un desgarro que le demandó tres semanas de recuperación. Jugaría en Juventus antes de la cita mundialista (este lunes volvió a entrenarse con sus compañeros). Todo hace suponer que estará completamente recuperado para el debut con Arabia Saudita, aunque sin un ritmo futbolístico adecuado.

Di María volverá a jugar en Juventus antes del Mundial

Leandro Paredes. Sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda hace diez días antes del partido de Juventus ante Empoli. En ese cotejo, entró en el segundo tiempo y luego se comunicó la lesión. Se estima que no volverá a jugar en su club, pero llegaría en buenas condiciones a Qatar.

Sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda hace diez días antes del partido de Juventus ante Empoli. En ese cotejo, entró en el segundo tiempo y luego se comunicó la lesión. Se estima que no volverá a jugar en su club, pero llegaría en buenas condiciones a Qatar. Nicolás González. Sufrió una distensión muscular en el partido entre Fiorentina e Inter, el fin de semana anterior. Se espera que en 10 días pueda volver al campo de juego. Si finalmente Scaloni lo suma a la lista de 26, estará recuperado.

Nicolás González juega en Fiorentina desde hace una temporada y media

Juan Foyth. El jugador del Villarreal está en la etapa final de recuperación de su lesión (contusión postraumática) en la rodilla izquierda. Iría al banco de suplentes el próximo partido, por lo que se no descarta que sume minutos antes de que Scaloni dé la lista. Es el que menos ritmo competitivo tiene.

El jugador del Villarreal está en la etapa final de recuperación de su lesión (contusión postraumática) en la rodilla izquierda. Iría al banco de suplentes el próximo partido, por lo que se no descarta que sume minutos antes de que Scaloni dé la lista. Es el que menos ritmo competitivo tiene. Guido Rodríguez. Sufrió un traumatismo en su cadera en el partido de Betis del jueves pasado, por la Europa League, lo que lo obligó a dejar el campo. No jugó el domingo, en el triunfo ante Real Sociedad, pero estará disponible para la selección.

Los que están en duda

Giovanni Lo Celso sufrió un tirón durante el partido entre Villarreal y Athletic Bilbao. El ex jugador de Rosario Central salió dolorido a los 24 minutos del primer tiempo. Hay preocupación por el nivel de gravedad que tiene su molestia en el bíceps femoral de su pierna derecha. Incluso, no está descartado que deba ser operado.

sufrió un tirón durante el partido entre Villarreal y Athletic Bilbao. El ex jugador de Rosario Central salió dolorido a los 24 minutos del primer tiempo. Hay preocupación por el nivel de gravedad que tiene su molestia en el bíceps femoral de su pierna derecha. Incluso, no está descartado que deba ser operado. Paulo Dybala. El jugador de Roma sigue recuperándose de una lesión muscular aguda en el cuádriceps que sufrió tras patear un penal. Lleva 17 días de tratamiento y posteó un mensaje esperanzador en relación a su recuperación. En 10 días le harán una evaluación final. Entonces se resolverá si va a Qatar.

Paulo Dybala se cubre el rostro al salir del campo lesionado en un partido de Roma con el Inter en Milán el 1ro de octubre del 2022. Una semana después el argentino se lesionó ante Lecce y se teme que no pueda ir al Mundial

