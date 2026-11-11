La Liga Profesional dio a conocer los cruces de los octavos de final del Clausura: cuándo juegan River y Lanús

La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios en los que se disputarán los duelos de los octavos de final del torneo Clausura. Los ocho encuentros se jugarán luego de lo que será la fecha FIFA y repartidos entre el viernes 20, sábado 21 y domingo 22. Además, habrá un partido el miércoles 25, día en el que jugará Boca. Finalmente, también se confirmó el horario del cruce entre River y Lanús.

Con la oficialización de los cruces, el Xeneize cerrará los octavos de final ante Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre a las 21 en la Bombonera. Esto se debe a que el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá jugar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el sábado 21, desde las 19.30 horas.

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Luego de que se hayan manejado distintos días y horarios, desde la Liga profesional decidieron que River y Lanús se dispute en el Monumental el domingo a las 19.

El primer cruce de estos playoffs será el viernes 20 en el estadio José Amalfitani. Vélez jugará ante Belgrano desde las 20 horas en el que será el único duelo de ese día. Todo continúa el sábado 21, en el que sólo se jugarán dos partidos. Desde las 15, Defensa y Justicia juega contra Barracas Central en Florencio Varela y a las 17, uno de los grandes partidos de los octavos de final: Argentinos Juniors recibe a Independiente en la Paternal.

Todo continúa el domingo cuando Rosario Central reciba a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito a las 16 horas. Cerrando el fin de semana, en Córdoba, Instituto juega ante Huracán a las 22 horas. El lunes feriado por el día de la Soberanía Nacional tendrá un único cruce: Gimnasia de La Plata recibe a Newell’s desde las 17.

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Vale destacar que los playoffs son con eliminación directa. Tanto en los octavos de final, en cuartos y en semifinales, tendrá la ventaja de localía el equipo que finalizó mejor ubicado en la tabla de posiciones de su grupo. Está previsto que los cuartos de final se realicen el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

Por su parte, la final se jugará en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de la ciudad de La Plata el sábado 12 de diciembre. Además, en todas las instancias se disputarán los 30 minutos del alargue si el tiempo regular finaliza empatado. En caso de que la igualdad continúe durante el suplementario, todo se definirá por penales.

Así se jugarán los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

20 Vélez vs. Belgrano (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15 Defensa y Justicia vs. Barracas (ESPN Premium)

17 Argentinos vs. Independiente (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

16 Rosario Central vs. Gimnasia (Mendoza) (ESPN Premium)

19 River vs. Lanús (TNT Sports)

22 Instituto vs. Huracán (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17 Gimnasia La Plata vs. Newell’s (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre