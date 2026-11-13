La lista del Sub 17: uno por uno, todos los convocados de la selección argentina de Diego Placente

Diego Placente, DT de la selección argentina Sub 17, oficializó la lista de 21 futbolistas que representarán al país en el Mundial de la categoría que se jugará en Qatar este noviembre. El seleccionado albiceleste integra el Grupo C del certamen ecuménico, en el que se enfrentará a Australia, Mozambique y Dinamarca, con la intención de conquistar el único trofeo que todavía falta en las vitrinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A diferencia de ediciones anteriores, el plantel actual está compuesto íntegramente por futbolistas que juegan en equipos del fútbol argentino, con una fuerte presencia de clubes destacados: Vélez aporta cuatro nombres, mientras que Boca y River suman tres integrantes cada uno. También figuran futbolistas de Argentinos Juniors, Huracán, Aldosivi, Banfield, Lanús, Independiente, Belgrano, Talleres y Rosario Central. Entre los convocados destacan Giovanni Baroni y Simón Escobar, dos promesas incluidas en la prestigiosa lista “Next Generation” del diario británico The Guardian.

Giovanni Baroni y Simón Escobar son los dos argentinos más reconocidos del plantel Sub 17

El mediocampista creativo de Talleres registra 25 partidos oficiales con un gol y tres asistencias, y tiene un valor de mercado de €2.500.000 euros según Transfermarkt. Por su parte, el lateral izquierdo de Vélez formó parte del grupo de juveniles que se entrenó con la selección argentina en los días previos al Mundial 2026. Sobre su futuro, The Guardian sentenció: “Si continúa jugando y desarrollándose como hasta ahora, sus días en la Argentina estarán contados. Europa es, sin duda, su futuro, no hay ninguna duda al respecto”.

Fixture de la Argentina en el Grupo C del Mundial 2026

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

13: Argentina vs. Australia - Cancha número 8 del Complejo Aspire Zone de Qatar.

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

12.30: Argentina vs. Mozambique - Cancha número 7 del Complejo Aspire Zone de Qatar.

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7 del Complejo Aspire Zone de Qatar.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La selección argentina Sub 17 nunca disputó la final del Mundial de la categoría y tuvo su mejor actuación en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, cuando se colgó la medalla de bronce. En la última edición, realizada en Qatar el año pasado (el país de Medio Oriente llegó a un acuerdo con la FIFA para ser sede de esta Copa del Mundo cinco años seguidos), perdió en 16vos de final con México.

La selección argentina Sub 17 perdió en 16vos de final de la última Copa del Mundo ante México Chris Ricco - FIFA - FIFA

Lista de convocados

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Thiago Pérez (Huracán)

Julio Coria (Boca Juniors)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Bautista Giménez (River Plate)

Simón Escobar (Vélez)

Alex Cardozo (Lanús)

Matheo Machuca (Independiente)

Galo Escobar (River Plate)

Benjamín Vallejo (Vélez)

Marcos Ortiz (Belgrano)

Giovanni Baroni (Talleres)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Facundo Salinas (Vélez)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez)