La marea argentina vibró por Messi en Kansas City y ya planifica el viaje a Dallas

KANSAS CITY (enviado especial).- Todos abrazados en la medialuna frente a la hinchada argentina. Así terminaron Messi y sus compañeros tras el inolvidable debut de la selección en el Mundial 2026, con un capitán brillante y un equipo que invita a soñar en grande. Tras festejar durante varios minutos, los jugadores se dirigieron hasta el arco donde Messi marcó el segundo y tercer tanto. Brazos en alto, aplausos, saltitos y una comunión que parece no haberse cortado nunca desde el Mundial de Qatar.

Tres horas antes del comienzo del partido se abrieron las puertas del imponente Complejo Deportivo Truman, donde se ubican dos estadios, uno al lado del otro. Desde la autopista de cuatro carriles que conecta al centro de la ciudad se divisa primero la casa de Kansas City Royals, el popular equipo de béisbol de la ciudad del estado de Misuri. A pocos metros se erige el otro gigante de tres anillos, donde juega Kansas City Chiefs de fútbol americano, y que se transformó en una de las sedes mundialistas y en el estadio que alojó el primer partido de la selección argentina.

Las autopistas interestatales 70 y 435, las principales vías de acceso al Arrowhead Stadium empezaron a llenarse de autos con banderas celestes y blancas y bocinazos ya desde el mediodía. Por la mañana, el tranquilo centro de la ciudad estuvo colmado de argentinos que llegaron en las últimas horas, especialmente desde ciudades como Miami o Nueva York. También hubo un aluvión de hinchas que viajaron directamente desde la Argentina.

Caos de tránsito en la previa del debut mundialista de la Argentina frente a Argelia (Crédito: Matías Boela)

Pese a que el 90% del estadio estuvo colmado por hinchas de la selección, muchos de ellos eran extranjeros que viven en este país e incluso también se destacaron los estadounidenses. Todos ellos vinieron a ver a Messi, la máxima estrella que se despide aquí de los mundiales y que tuvo una noche consagratoria. Se transformó en el hombre récord de los seis mundiales, marcó un golazo en el primer tiempo y dos más en el segundo, para demostrar que sigue vigente.

Harry nació en Texas y Susana, panza al aire con un embarazo de siete meses, en Buenos Aires. Viven juntos en Nebraska y desde que se enteraron que la selección iba a jugar en Kansas compraron las entradas y reservaron alojamiento para esta fecha. “Hoy ganamos, ahora soy argentino y mi hija también lo será”, destacó Harry.

Hinchas de la selección argentina en la entrada al estadio Arrowhead de Kansas City

Cuatro guatemaltecos residentes en Chicago entraron con emoción al estadio. Todos estaban vestidos con la 10 en la espalda. “Somos hinchas de la selección de la primera hora, amamos a Messi y a los argentinos”, dijeron a coro.

Entre los hinchas estaban mezclados familiares de los jugadores. Entre ellos, el padre y el hermano del “Dibu” Martínez, “Beto” y Alejandro, la madre y la mujer Giuliano Simeone, Carolina Baldini y Eva Bargiela, y el hermano de Julián Álvarez, Agustín. Ellos también son objeto de saludos, pedidos de fotos y autógrafos. También dijeron presente las familias de “Cuti” Romero, Nicolás Tagliafico y Enzo Fernández. Y por su puesto no podía faltar la “primera dama”, Antonela Roccuzzo. La esposa de Messi llegó con sus hijos, Mateo, Ciro y Thiago y parte de la familia del capitán.

Caos de tránsito y demoras en el ingreso al estadio Arrowhead para ver el debut de la Argentina (Crédito: Matías Boela)

Aunque a la salida la mayoría intentaba mantener la mesura y entiende que es muy difícil lograr un bicampeonato del mundo (el último en lograrlo fue Brasil hace 64 años), la actuación de Messi en el Arrowhead Stadium invita a soñar en grande.

“Por qué no ilusionarnos con salir campeones otra vez. Tenemos un equipazo y al mejor jugador del mundo”, dijo con la voz afónica de tanto gritar Diego, llegado hace un par de días desde Resistencia, Chaco. Con él, otros tres amigos que lo acompañaron en esta excursión a los Estados Unidos celebraron el triunfo pero también la idea de viajar a su primer Mundial.

En las tribunas volvieron a sonar los clásicos de la selección. El hit “Muchachos” solo cambió su letra con respecto a Qatar: ahora dice “ya ganamos la tercera, ya somos campeón Mundial”. Sonó con fuerza “el que no salta es un inglés” y el momento más emotivo se vivió con la entonación del himno nacional.

Los hinchas argentinos llegando al Arrowhead Stadium de Kansas: no faltan las remeras, las banderas ni la copa del Mundial Anadolu - Anadolu

El precio de las entradas atentó para que las 70.000 localidades no estuvieran completas. En las últimas horas, hinchas de la selección intentaban pugnar en la reventa con algún ticket y esperaron hasta último momento a que bajaran de precio. Horas antes del comienzo del encuentro se vendían a cerca de 700 dólares las más caras. Por eso muchos de los que llegaron hasta Kansas City optaron por ver el partido en el Fan Fest del centro de la ciudad y ahorrarse los dólares para las próximas fechas en Dallas, frente a Austria y Jordania.

Los hinchas de argentina reunidos en el downtown de Kansas City en la previa del partido ante Argelia Anadolu - Anadolu

En uno de los mundiales menos amigables para los hinchas, el público argentino ya está haciendo planes para la siguiente estación. Dallas, en Texas, será la sede de los dos próximos encuentros en la fase de grupos de la selección, ante Austria el próximo lunes 22, y ante Jordania, el sábado 27.

Allí volverá a repetirse la marca registrada de cada banderazo en la previa de los partidos. Como ya pasó en Kansas City, donde el lunes se juntaron cerca de 10.000 personas durante tres horas, los grupos de WhatsApp de los hinchas que viven el Mundial ya empezaron a armar planes para el próximo fin de semana.