La muerte de la reina Isabel II: el incómodo día en que Lionel Scaloni debió celebrar el reinado de los “70 años”

La reina Isabel, la monarca que más tiempo estuvo en el trono de Reino Unido y la principal personalidad británica durante siete décadas, falleció a los 96 años, anunció este jueves el Palacio de Buckingham. ”La reina ha fallecido pacíficamente en Balmoral esta tarde”, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado. “El Rey y la Reina consorte permanecerán en Balmoral esta tarde y regresarán a Londres mañana”.

Su hijo mayor, Carlos, de 73 años, se convierte de forma automática en rey de Reino Unido y en jefe de Estado de otros 14 territorios, incluidos Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Su esposa Camilla se convierte en reina consorte. Ese suceso, que conmueve a Gran Bretaña y a buena parte del mundo, tiene un hilo conductor con una anécdota reciente con el seleccionado argentino. Más precisamente, con Lionel Scaloni, el conductor, ocurrida el 31 de mayo pasado, en Londres.

La Finalissima entre la Argentina e Italia en Londres coincidió con el Jubileo por los 70 años de la coronación de Isabel II en Reino Unido. Y en la víspera del enfrentamiento entre el campeón de Sudamérica y el de Europa en Wembley, a Lionel Scaloni le hicieron una pregunta inusual, vinculada con el hecho. Casi más un pedido, que una pregunta.

“Esta semana se cumplen los 70 años de la Reina de Inglaterra. Con todo el respeto del mundo y siendo muy consciente de las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, ¿te gustaría mandar algún mensaje de felicitación o de celebración para la reina de Inglaterra? Gracias”, inquirió un periodista en español, sin acento argentino. El director técnico escuchó toda la intervención con expresión de concentración y seriedad. Y luego puso cara de sorpresa.

Lionel Scaloni, en Wembley, todo un símbolo del fútbol mundial Frank Augstein - AP

“Claro que sí. ¿Por qué no?”, empezó respondiendo Scaloni, con las cejas altas y casi como conteniendo una sonrisa. “Felicitaciones. No sabía lo que me dice, pero...”, continuó. Y dio a entender lo descolocado que había quedado por el pedido. “Es fútbol esto, y...”, advirtió. “Lógicamente, la felicito. ¿Setenta años?”, consultó al periodista. Y ante la confirmación, la sonrisa terminó por escaparse: “Bueno, perfecto. La felicito. Desde acá, desde el lugar que me toca”, contestó. Ese lugar es el de entrenador del seleccionado argentino. Salió airoso, más allá de que el contexto era otro.

Un día después, la Argentina brilló ante Italia: goleó por 3 a 0 en Wembley y se consagró campeón de la Finalissima. Con tantos de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, el campeón de América se impuso por 3 a 0 en Londres y sumó una nueva estrella. Fue la primera vez que el equipo nacional logró ganar en el mítico estadio británico.