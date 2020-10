Crédito: Prensa/Boca

13 de octubre de 2020 • 13:56

Se suman capítulos negativos respecto de Sebastián Villa en Boca. Si bien el club ya dejó en claro que el delantero colombiano no jugará hasta se resuelva su situación judicial, ahora la entidad xeneize se encontró con una oferta de Atlético de Mineiro que no esperaba y también que se filtraron comunicaciones entre los clubes acerca del futuro del futbolista.

Un punto de inflexión en la historia es que el club brasileño había "desistido" de contar con Villa y en las últimas horas apareció un ofrecimiento de seis millones de dólares por el 50% del pase, por lo tanto, Boca envió una nota consultando si cambió su postura o si hay intermediarios detrás de la operación. Lo curioso es que eso se multiplicó en las redes sociales.

Por el momento, Boca no respondió por esta operación. Desde del Consejo de Fútbol xeneize se enfoca en que la última vez que circuló un interés de Mineiro por Villa, el presidente de la institución de Belo Horizonte, Sergio Sette Camara, manifestó que no tenían intenciones de sumar a futbolistas envueltos en escándalos o situaciones extrafutbolísticas.

"Esta declaración según los medios de su país tuvo como causa cuestiones privada (sic) y personales del jugador. Con todo respeto pero, después de estos dichos aparentemente suyos donde descalifica a Sebastian (otra vez sin tilde) para jugar en su club, mediante dichos inhabituales en el protocolo de relaciones entre instituciones deportivas por ser críticos de la vida privada de un jugador de otro club tal como es en este caso y que ahora presente una oferta de compra por el jugador referido, nos confunde totalmente y hasta nos pone en duda sobre la autenticidad del mail que ahora contestamos", dice la nota que Boca envió y se conoció en las últimas horas.

La nota que Boca le envió a Mineiro pidiéndole explicaciones por el cambio de postura sobre Sebastián Villa Fuente: Archivo - Crédito: https://twitter.com/ManuOlivari

Desde el club de la Ribera tomaron la decisión de consultar directamente con el club brasileño por esta nueva oferta que creció, especialmente, en los medios de Brasil. Lo que pretenden desde Boca es que Mineiro acerque una oferta formal por Villa, ya que la última vez que estuvieron en contacto por el colombiano, desde la conducción xeneize dejaron en claro que no estaban pensando en negociar al futbolista en un préstamo con cargo y que tenía una cláusula de salida (40.000.000 de dólares).

Lo más significativo de esta situación es cómo trascendió la nota que Boca le mandó a Mineiro, con el pedido de explicaciones por Villa y que está firmada por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, como integrantes del Consejo de Fútbol. Parte de ese comunicado está impulsado por los dichos de Sette Camara, el presidente de Mineiro, y porque el club brasileño pasó, en tres meses de ofrecer 600 mil dólares por el préstamo a querer pagar US$ 7.500.000 por el colombiano.

Ante este escenario es que Boca no responde a la oferta de Mineiro hasta tanto tenga claro con quién debe negociar por el futbolista. Desde el Consejo que lidera Juan Román Riquelme creen que en esta operación hay intermediarios y pretenden negociar con el club brasileño. Lo que está claro que el futuro de Villa está cada día más lejos de Boca, aunque no será fácil la salida del colombiano porque los xeneizes no quieren perder dinero en esta operación. En definitiva: en esta operación todo luce demasiado extraño..

