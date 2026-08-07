La particular condición que puso Independiente Medellín para concretar el regreso de Juanfer Quintero

Juan Fernando Quintero ya tiene encaminado su futuro después de su conflictiva salida de River. El mediocampista colombiano, de 33 años, alcanzó un acuerdo para regresar a Independiente Medellín, uno de los clubes de su país por los que ya pasó durante su carrera y del que se reconoce hincha. Sin embargo, la institución presentó la operación de una manera particular: anunció que necesita alcanzar los 40.000 abonados para “hacer real” la vuelta de una de las grandes figuras del fútbol colombiano.

El DIM comunicó este viernes el entendimiento con Quintero y aprovechó la expectativa por su incorporación para abrir la tercera etapa de su campaña de abonos. Así, convirtió la llegada del exjugador de River en el principal incentivo para intentar alcanzar una cifra ambiciosa de socios para sus partidos en el estadio Atanasio Girardot.

“Abrimos la tercera etapa de venta de abonos, para poder hacer real el regreso de Juanfer al club de sus amores, debemos ser 40 mil abonados, 40 mil almas que alentemos cada fin de semana en el Atanasio”, expresó la institución colombiana en el comunicado con el que anticipó el retorno del número 10.

[👑🔴🔵] Tercera etapa de abonos: el regreso de JuanFer

Medellín y JuanFer tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos.

Pero para que la historia llegue a final feliz también te necesitamos a vos.

Ya somos 10 mil hinchas abonados, y… pic.twitter.com/KWyGTRYILf — DIM (@DIM_Oficial) August 7, 2026

El mensaje dejó la contratación formalmente atada a esa meta, aunque no precisó qué ocurriría si la cantidad pretendida no se alcanza. El anuncio, en cambio, presentó el objetivo como el último impulso económico y popular necesario para completar una operación que las partes ya tienen avanzada.

“Estamos seguros que volveremos a vivir la fiesta más hermosa en el Atanasio, con Juanfer vistiendo la sagrada”, agregó el club de Medellín. Y reforzó la convocatoria a sus simpatizantes: “Solo con tu aliento, comprando tu abono, podremos hacer real la llegada de un hincha rojo, como nosotros, al club de nuestros amores”.

El propio Quintero participó de la campaña y confirmó que ya existe un entendimiento con la institución. “Muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club, ustedes saben que el amor por el Medellín supera cualquier tipo de cosa, cualquier emoción, cualquier sentimiento”, expresó el colombiano en un video difundido después del anuncio.

“Estoy feliz, contento, viviendo un sueño no solo para mí sino para mi familia y todos mis seres queridos. Es el equipo que amo, le deseo lo mejor. Agradezco en el alma a toda la junta directiva, a todo el club, y ahora faltan ustedes para que llenemos este estadio, que el Medellín sea una fiesta y todos podamos acompañar y vivir juntos esta linda alegría”, completó.

[👑🔴🔵] El mensaje de @juanferquinte10 a toda la hinchada Poderosa.

¡Te queremos JuanFer! 🫶❤️💙 pic.twitter.com/tx6IElOJ2J — DIM (@DIM_Oficial) August 7, 2026

La elección también tiene un fuerte componente afectivo para Quintero. El volante ya defendió la camiseta de Independiente Medellín antes de su primera llegada a River, jugando 36 partidos y marcando 16 goles y dando 10 asistencias, y en distintas oportunidades manifestó su vínculo con la institución. Ahora regresará a Colombia después de cerrar su tercera etapa en Núñez, marcada en el final por sus diferencias con Eduardo Coudet.

Quintero quedó libre después de rescindir de común acuerdo su contrato con River. Su partida se produjo luego del Mundial y tuvo como antecedente inmediato un fuerte distanciamiento con Coudet, quien había manifestado públicamente que esperaba contar con el colombiano después de la competencia de selecciones. El mediocampista, sin embargo, sostuvo que su decisión de no regresar a la Argentina había sido conversada con la institución previo a la Copa del Mundo y expuso su falta de diálogo con el entrenador. “Con el entrenador no hablo desde que me fui”, aseguró en ESPN.

El afiche que armó River para despedir a Juanfer Quintero en las redes sociales del club; el colombiano había llegado a un punto sin retorno con el DT Coudet Prensa River

Así terminó su tercera etapa en River, después de los ciclos 2018-2020, 2022 y 2025-2026. En total disputó 137 partidos, convirtió 24 goles, dio 27 asistencias y obtuvo cuatro títulos con la camiseta del conjunto de Núñez. El más importante y con el que su nombre quedó ligado para siempre a la historia del club fue el recordado gol ante Boca para el 2-1 parcial en la final de la Copa Libertadores 2018, disputada en Madrid.

La incógnita pasa por saber si lograrán el objetivo institucional de llegar a los 40 mil abonados, partiendo de la base de 10 mil. Quintero, por su parte, ya se sumó a la convocatoria. La última parte de la campaña, según el mensaje oficial, quedó en manos de los hinchas.