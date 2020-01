Gallardo apuntó que los esquemas de juego no son prioridad en su trabajo: "Me importa qué somos como equipo" Fuente: FotoBAIRES

El triunfo de River frente a Independiente del domingo pasado le permitió saltar a la cima de la Superliga y consolidarse como firme candidato al título. Pero la elección de Marcelo Gallardo de utilizar cinco defensores en un inhabitual esquema, que varió de 3-4-1-2 a 5-3-2 según el momento del partido, fue foco de elogios, críticas e incógnitas. Más allá de que el Muñeco es un entrenador que respeta una línea de juego, a lo largo de sus casi seis años en Núñez ha sabido utilizar diferentes sistemas en función de los jugadores que tiene. Y hoy lo supo explicar con una analogía más que particular.

"Viene un extraterrestre, no conoce al River de Gallardo, y dice: ¿cómo puede ser que River juegue con cinco defensores? O te volviste un técnico más defensivo, o jugar así no le da al equipo una personalidad tan directa. ¿Qué le explico?", le consultó Juan Cortese, periodista de TyC Sports, en conferencia de prensa. Sorprendido, y entre risas, Gallardo primero anticipó: "Primero no sé cómo te vas a comunicar (risas). Me pusiste un ejemplo muy raro. Estoy imaginando, por qué un extraterrestre haría esa pregunta...".

Pero luego, más allá de la curiosa analogía, el DT dejó un claro concepto de lo que quiere para su equipo: "Para mí, el fútbol no es rígido. Los jugadores se mueven, caminan, corren, están en un lado, en el otro, lo hacen con o sin pelota. Hay ideas de juegos, me baso en qué queremos hacer nosotros como equipos, con 3, 4 o 5 defensores o 3, 4 o 5 atacantes. Me importa qué somos como equipo. Sería muy difícil explicarle eso a un extraterrestre, pero alguien que mira fútbol y tiene racionalidad se da cuenta. Si solamente ve números... no tengo ni espacio ni tiempo para explicarle a todos por qué hacemos esto. Los equipos se ven en la cancha".

Por fuera del particular y divertido momento que se vivió en la sala de prensa, Gallardo volvió a hacer hincapié en la importancia que tiene la chance de conquistar la Superliga en el inicio del 2020. "Nos fuimos de vacaciones con una idea clara: focalizar que teníamos que regresar bien porque rápidamente teníamos competencia. Hoy la chance depende de nosotros e intentaremos defender la punta hasta el final. Debemos seguir mejorando y ganar los partidos que tenemos que ganar. No debemos cometer errores que hemos cometido, como ser superiores a los rivales y no poder ganar. Ahora ya no hay margen de error, se define en estas siete fechas con mucha paridad y muchos equipos en una lista muy corta con posibilidades", explicó el entrenador millonario.

"Para tener chances, tenemos que hacer lo que hicimos el último partido: si no jugamos del todo bien, como en el segundo tiempo, hay que ser efectivos. Y cuando tenemos la chance de jugar mejor, ganar los partidos. Es una etapa de definición y hay que sumar lo máximo posible, porque hay equipos que van a dejar puntos. Ahora es otra presión tener que salir a ganar para no quedarte atrás, va a ser diferente. Se mostrarán los que quedan en estas fechas y se irán visualizando", agregó el Muñeco.

Pese a que no confirmó el equipo, el DT aseguró que Juan Fernando Quintero, ya recuperado del síndrome gastrointestinal que lo dejó afuera del partido con Independiente, estará en la la nómina de convocados para jugar el sábado desde las 21.45 en Mendoza ante Godoy Cruz, en un duelo crucial: el Millonario necesita sumar los tres puntos para mantener la cima de la Superliga, un lugar de privilegio que no alcanzaba desde septiembre de 2017 y que hoy comparte con 30 unidades con Argentinos Juniors.

Luego de jugar ante Godoy Cruz, el fixture continuará con Central Córdoba el domingo 2 de febrero, a las 17.35, como local; Unión el sábado 9 a las 21.45 en Santa Fe; Banfield el domingo 16 a las 19.40, como local); Estudiantes el domingo 23 a las 21.45, en La Plata; y luego Defensa y Justicia (L) y Atlético Tucumán (V) con días y horarios a confirmar.

Por otra parte, tras la salida de Exequiel Palacios a Bayer Leverkusen de Alemania, el mercado de pases de River no tendrá refuerzos por una decisión exclusiva entre la dirigencia y el cuerpo técnico: ante una delicada situación económica, la prioridad se apuntó a retener al plantel y no buscar soluciones mirando hacia afuera. Lejos de haber disconformidad, Gallardo mostró su confianza en el material que posee.

"Estoy muy contento y conforme con el plantel que tengo. Más allá de la baja de Palacios y el no tener un nombre como para incorporar que nos diera soluciones hoy, no teníamos por qué salir al mercado. No teníamos la intención. Con el correr de los partidos vamos a ir aceitando el funcionamiento", comentó el DT, y luego explicó la dificultad a la hora de superar el hueco que dejó la partida de Palacios. "Perdimos dos cosas: juego y recuperación, por eso era un jugador muy codiciado en varios clubes de Europa. Tenemos que ir analizando las posibilidades para que no se resienta tanto esa estructura de equipo. No todos los jugadores son iguales, por eso algunos te dan ciertas cosas que otros no te dan".

Otros conceptos de Gallardo

Los cambios de esquema. "Dependo de los futbolistas y de cómo estén, de lo que sienta que es lo mejor para el equipo. Nunca voy a garantizar jugar de una manera de acá hasta el final del torneo porque considero que no es lógico. Uno varía, cambia y depende de los jugadores. Los sistemas no me dicen nada, me importan las características individuales y lo que podamos hacer como equipo. Lo nuestro está vinculado a tener un comportamiento de juego que nos posibilite tener el control o también poder jugar con o sin espacios".

La competencia en la delantera. "Tengo cuatro delanteros de muy buen nivel, algunos con mejor presentes que otros. Y trato de definir quién arranca según lo que observo. Pero necesito que los otros que no están bien, quieran estarlo y me den posibilidades en los minutos que sean. Trato de ser justo y después elijo, porque es mi deber conformar el mejor equipo posible para iniciar. Pero el partido no se define en los primeros minutos, por eso necesito jugadores que sean importantes desde el banco".

La oferta de West Ham: ¿préstamo por Montiel? "Si me venís con un préstamo a buscar un jugador valioso nuestro, te digo gracias, pero no. No es lo que nosotros queremos. Y menos en plena competencia. Sería ridículo que aceptáramos ni siquiera iniciar una conversación con una propuesta así. Como pasó también con Quintero, lo mismo. Es ridículo. Una cosa es un interés, que hay todo el tiempo por Juanfer. Otra cosa es la realidad".

La reunión D'Onofrio-Ameal. "Me parece que es bueno que pueda haber una buena relación, no solo en lo deportivo, sino también en lo social. Siempre es bueno tener comunicación y salir de ciertas crisis todos juntos".