Tottenham, sin Cuti Romero, volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

El Crystal Palace agravó la crisis de Tottenham, al que le ganó 3-1 como visitante este jueves, en el cierre de la 29ª jornada de la Premier League. Con este quinto revés consecutivo, el club campeón de la última Europa League y finalista de la Champions League en 2019, es decimosexto de la tabla, con apenas un punto más que el primer equipo en puestos de descenso, el West Ham (18º, con 28 puntos). Cabe destacar que Cuti Romero no jugó ya que está cumpliendo una suspensión de cuatro partidos por haber sido expulsado ante Manchester United (y ser reincidente).

El fantasma de un descenso a segunda división se hace cada vez más visible para elTottenham, que no baja de la primera categoría desde la campaña 1977/78.

El nuevo entrenador del equipo, Igor Tudor, ya había sufrido derrotas en los duelos anteriores ante Arsenal y Fulham. Sigue, por lo tanto, sin poder corregir el rumbo de un barco que continúa a la deriva y acumula ya once partidos de liga sin ganar. En el partido de este jueves, Tottenham llegó a adelantarse en el marcador gracias a Dominic Solanke, que anticipó con acierto un centro de Archie Gray en el minuto 35 con zurda, un gol de auténtico centrodelantero′.

Chadi Riad, de Crystal Palace, pelea con Archie Gray, de Tottenham PA

Pero fue un simple espejismo: el Crystal Palace (14º), dominador hasta entonces desde la posesión del balón y las situaciones de riesgo, pudo remontar después. El capitán y defensor central de Tottenham Micky van de Ven fue expulsado en el minuto 38 y todo se complicó ahí para los Spurs. Fue por una infracción de último recurso, cuando el delanero visitante se iba de cara al gol.

El senegalés Ismala Sarr, al que se le había anulado un tanto en el 30′, pudo marcar de penal en el 40′. El descuento de la primera parte fue letal para Tottenham, ya que el Palace anotó dos veces, con el noruego Jorgen Strand Larsen (45+2′) y Sarr (45+7′), en ambos casos asistidos por Adam Wharton.

Los hinchas de Tottenham, muy enfadados, llegaron incluso a abandonar el recinto en el descanso y en la segunda parte los simpatizantes que siguieron en el estadio apenas animaron, mientras se escuchaba a los seguidores del Palace, que entonaban cánticos mofándose de su vecino.

Lo mejor del partido

El panorama se presenta muy preocupante para Tottenham, que en sus próximos encuentros de Premier League deberá enfrentarse a Liverpool, Nottingham Forest -un rival directo por la permanencia- y Sunderland. Entre medias afronta además su eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid.

“Puede parecerles extraño, pero creo más en este equipo que antes del partido. He visto algo hoy”, sorprendió Igor Tudor en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante el Palace. “Quiero mantenerme optimista porque creo realmente en el equipo. No tengo nada que reprochar a los jugadores, se han entregado al máximo”, insistió el entrenador croata.

AFP