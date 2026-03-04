La agenda de la TV del jueves: los ensayos de la Fórmula 1, Premier League, las copas y tenis en Indian Wells
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 5 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 21.30 Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín, la tercera rueda, partido de ida. Fox Sports 2 y Disney+.
Copa Sudamericana
- 19 Boston River vs. Racing (U). La primera rueda, partido de ida. ESPN 3
- 19 Nacional (P) vs. Recoleta. La primera rueda, partido de ida. DSports+ (1613)
- 21.30 América de Cali vs. Bucaramanga. La primera rueda, partido de ida. DSports (1610)
- 21.30 Cienciano vs. Melgar. La primera rueda, partido de ida. DSports 2 (1612)
- 23 Orense vs. Macará. La primera rueda, partido de ida. ESPN 2
Premier League
- 17 Tottenham vs. Crystal Palace. ESPN
Copa de Francia
- Olympique Lyon vs. Lens. Los cuartos de final. DSports (1614)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 22.25 Práctica 1 del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports
- 2 (del viernes) Práctica 2 del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports
TENIS
Masters 1000 de Indian Wells
- 16 La primera rueda, con Terence Atmane vs. Grigor Dimitrov y Sebastián Báez vs. Chun Hsin Tseng. ESPN 2
- 21 La primera rueda, con Katerina Siniakova vs Sofia Kenin, Francisco Comesaña vs. Sebastian Korda y Solana Sierra vs. Peyton Stearns. ESPN 3
BÁSQUETBOL
La Euroliga
- 14.45 Fenerbahce vs. Monaco. DSports+ (1613)
- 16.30 Milano vs. Barcelona. DSports 2 (1612)
BOXEO
ESPN Knockout
- 22 Steven Butler vs. Ramadan Hiseni, desde Montreal. ESPN 4
