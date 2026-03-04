LA NACION

La agenda de la TV del jueves: los ensayos de la Fórmula 1, Premier League, las copas y tenis en Indian Wells

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Franco Colapinto tendrá su primera práctica en Australia
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 5 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 21.30 Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín, la tercera rueda, partido de ida. Fox Sports 2 y Disney+.

Copa Sudamericana

  • 19 Boston River vs. Racing (U). La primera rueda, partido de ida. ESPN 3
  • 19 Nacional (P) vs. Recoleta. La primera rueda, partido de ida. DSports+ (1613)
  • 21.30 América de Cali vs. Bucaramanga. La primera rueda, partido de ida. DSports (1610)
  • 21.30 Cienciano vs. Melgar. La primera rueda, partido de ida. DSports 2 (1612)
  • 23 Orense vs. Macará. La primera rueda, partido de ida. ESPN 2

Premier League

  • 17 Tottenham vs. Crystal Palace. ESPN
Cristian Romero, en la defensa de Tottenham
Copa de Francia

  • Olympique Lyon vs. Lens. Los cuartos de final. DSports (1614)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 22.25 Práctica 1 del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports
  • 2 (del viernes) Práctica 2 del Gran Premio de Australia. Disney+ y Fox Sports

TENIS

Masters 1000 de Indian Wells

  • 16 La primera rueda, con Terence Atmane vs. Grigor Dimitrov y Sebastián Báez vs. Chun Hsin Tseng. ESPN 2
  • 21 La primera rueda, con Katerina Siniakova vs Sofia Kenin, Francisco Comesaña vs. Sebastian Korda y Solana Sierra vs. Peyton Stearns. ESPN 3
Francisco Comesaña se mide ante Sebastian Korda
BÁSQUETBOL

La Euroliga

  • 14.45 Fenerbahce vs. Monaco. DSports+ (1613)
  • 16.30 Milano vs. Barcelona. DSports 2 (1612)

BOXEO

ESPN Knockout

  • 22 Steven Butler vs. Ramadan Hiseni, desde Montreal. ESPN 4
