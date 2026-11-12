La particular promesa de Pedro Troglio a sus jugadores si logran vencer a Boca y avanzar a la final de la Copa Argentina

Banfield buscará hacer historia cuando se mida ante Boca por una de las semifinales de la Copa Argentina. El duelo se jugará este sábado en Mendoza, y el que se quede con la definición jugará la final ante Platense el próximo 2 de diciembre. Y en las horas previas a este choque trascendental, Pedro Troglio, DT del Taladro, habló de lo que será el cruce ante el Xeneize y reveló la particular promesa que le hizo a su plantel su logran avanzar a la definición.

En diálogo con el canal TyC Sports, el entrenador de Banfield palpitó la semifinal. En primer lugar expresó que “es una falta de respeto” que muchos subestimen a su equipo, pero al mismo tiempo aseguró que es lógico que tengan al Xeneize como gran candidato a avanzar de ronda. “No nos duele. Es normal que digan que Boca va a ganar o ya lo pongan a Boca en una instancia final. Ya me pasó en 2018 de tener en el camino en octavos a Boca y en semis a River. Eran los dos finalistas de la Libertadores en Madrid y los eliminamos a los dos. Llegamos a la final con Rosario Central”, advirtió, con el recuerdo de aquel paso por Gimnasia La Plata.

Banfield eliminó a Riestra en los cuartos de final y se metió en las semifinales por segunda vez en su historia en la Copa Argentina Copa Argentina

En línea con su respuesta no dejó atrás el respeto que Boca demostró con Banfield en este contexto: “Tenemos nuestras armas, un equipo joven. Me quedo tranquilo cuando escucho a Arruabarrena, Riquelme o los jugadores de Boca. Cuando ellos te respetan, es lo mejor”. Sobre la misma respuesta, agregó lo que siente todo su equipo de cara a la final: “Vamos con una expectativa enorme. Tenemos muchos chicos jóvenes que están por primera vez en una semifinal. No van a faltar las ganas, la dedicación, el sueño”.

Por otra parte, el técnico aseguró que este momento “es totalmente distinto” al de gran parte del año, en el que el Taladro miró de reojo la lucha por la permanencia: “Eso provoca que todos los partidos se jueguen con mucha tensión. Lo del sábado es agua mineral. Es hermoso, vas a jugar una semifinal de Copa Argentina. Estás a dos partidos de ser campeón, de una Copa”.

Troglio también aseguró que no influye que el Xeneize se haya consagrado campeón de la tabla anual: “Es una historia distinta. No importa de qué manera vienen. Lo que importa es lo que hagamos nosotros”. A su vez, Troglio se animó a hacerle una curiosa promesa al plantel: sorteará un auto en caso de ganarle al Xeneize. “Cualquier cosa. No sé qué... Si conseguimos un canje en zona sur... Alguno que nos quiera dar una mano...”, afirmó, entre risas.

UN AUTO COMO PREMIO... PERO QUE APAREZCA UN CANJE 😅🚗



Troglio y la promesa para el plantel de Banfield de cara a la semifinal ante Boca por la Copa Argentina en TyC Sports.



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Por último, ilusionado con dar el golpe frente a Boca en la Copa Argentina agregó: “Si llegamos a salir campeones, sería un sueño para el club, para nosotros, para toda la gente. Dios quiera que pase”. Será la segunda vez que el Taladro dispute las semifinales del certamen. Su primera vez había sido en la temporada 2022, instancia en la que quedó eliminado ante Talleres de Córdoba.

El camino del Taladro en la actual Copa Argentina inició en los 32avos de final, cuando eliminó a Real Pilar con un triunfo 3 a 0. En 16avos dejó en el camino a San Martín de Tucumán, equipo con el que igualó 1 a 1 en el tiempo regular y lo derrotó 5 a 4 en los penales.

En octavos volvió a definir su clasificación desde los 12 pasos. Fue ante Midland, tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos. En cuartos de final sacó a Deportivo Riestra: empate 1 a 1 en el tiempo regular y triunfo 7 a 6 desde los once metros para meterse entre los cuatro mejores de la competencia.