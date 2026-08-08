La pelota con la que Maradona le hizo los goles a Inglaterra en México 1986 será subastada en Estados Unidos

La pelota con la que Diego Maradona anotó su célebre gol denominado como “la Mano de Dios” en el Mundial de México 1986 será subastada este mes en los Estados Unidos, en una venta que se espera que supere los 10 millones de dólares. Es aquella con la que el fallecido capitán de la selección argentina abrió el marcador en los cuartos de final frente a Inglaterra, en el camino hacia la obtención del segundo título en el torneo de fútbol más importante del planeta.

Aquella anotación, en la victoria por 2-1 en el Estadio Azteca que permitió al conjunto albiceleste avanzar a las semifinales, quedó como una imagen icónica para el mundo del deporte: Maradona saltó junto al arquero Peter Shilton y, con un movimiento rápido y ágil, empujó el balón con un puño, pero ni el árbitro ni el asistente de ese sector vieron la infracción y convalidaron el gol, en tiempos en los que no existía el VAR.

Inicialmente quedaron dudas sobre cómo había marcado, al punto de que al llegar al vestuario sus compañeros le preguntaban al respecto para confirmarlo y, públicamente, sólo meses más tarde se conocieron videos en los que aceptaba la picardía. Tiempo después, Pelusa dijo que su tanto lo había marcado “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”.

La casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Texas, espera que la pelota reciba una oferta máxima por una suma de ocho cifras cuando salga a subasta del 21 al 23 de este mes, con una oferta inicial de 2.5 millones de dólares. “Es, sin duda, la pelota más histórica del mundo del fútbol”, le comentó Dan Imler, vicepresidente de deportes de la empresa, a la agencia AFP.

Bajo la consigna de ser “la pelota de la Mano de Dios” es que presenta Heritage Auctions el remate, aunque señalan que también es el balón con el que Maradona anotó el 2-0 parcial, llamado “el Gol del Siglo”. La selección terminó ganando ese otro tanto suyo, dejando en el camino a más de medio equipo rival tras arrancar desde su propio campo.

El Gol del Siglo convertido por Maradona

Considerado el mejor de la historia de los Mundiales, Diego inició su carrera de más de 50 metros desde el mediocampo hasta esquivar al arquero Shilton, que nunca le perdonó que le hubiera marcado de esa manera. “Ambos goles son tan icónicos, tan memorables”, sostiene Imler.

La camiseta que Maradona utilizó durante aquel enfrentamiento entre argentinos e ingleses ostenta actualmente el récord de la más cara de una vestimenta de fútbol, con un valor de 9,3 millones de dólares.

El árbitro del encuentro, el tunecino Ali Bennaceur, guardó la pelota durante más de tres décadas. Una carta escrita por el propio juez en 2023 explicó que la normativa de la FIFA estipulaba que le correspondía conservarlo al árbitro principal y aseguró que fue el único utilizado a lo largo de los 90 minutos de juego. Al terminar el juego, los asistentes Bogdan Dotchev, Benry Ulloa Morera e Idrissa Traoré firmaron el cuero, donde las marcas aún siguen visibles.

Antes del partido, Diego Maradona se saluda con Peter Shilton mientras el árbitro Ali Bennaceur sostiene la pelota que se utilizó los 90 minutos Peter Robinson - EMPICS - PA Images

Bennaceur vendió esa pelota en noviembre de 2022 a través de la firma Graham Budd Auctions en Londres por dos millones de libras esterlinas. El comprador de esa jornada es quien ahora decidió colocarlo nuevamente en el mercado, con aquel valor como base.

Las tensiones entre Argentina e Inglaterra se reavivaron en la reciente semifinal del Mundial 2026, donde la selección sudamericana volvió a imponerse por el mismo resultado, con una agónica remontada, antes de perder la final por 1-0 con España.