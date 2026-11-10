La pesadilla de Lens: el equipo francés que sufrió 9 goles de Como, perdió otra vez con un error de principiante

Mayo de 2026: apenas un puñado de semanas atrás. Lens se consagró campeón de la Copa de Francia y subcampeón de la Ligue 1 después de pelear mano a mano por el título con Paris Saint-Germain, el equipo de Luis Enrique, el mejor del mundo.

Después de una campaña sensacional en la que peleó con el superpoderoso PSG por el título de la Ligue 1 hasta la penúltima fecha, se consagró campeón de la Copa de Francia y cerró con dos títulos una brillante temporada. No pudo cortar la racha ganadora del equipo de Luis Enrique, pero sí venció en la final de la Copa a Niza y concretó lo que había insinuado desde hacía varios años, en los que supo incomodar a PSG, a quien le ganó la Supercopa. Otro hito.

SALIERON DORMIDOS Y PROTAGONIZARON UN BLOOPER INSÓLITO AL MINUTO Y MEDIO DE PARTIDO: desatención defensiva de Lens, que fue muy bien aprovechada por Amine Gouiri para marcar a favor de Marsella en la #Ligue1xESPN.



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Lens conquistó la Copa de Francia por primera vez en su historia luego de vencer por 3 a 1 a Niza, en la definición disputada en el Stade de France. Con ese histórico triunfo, el club puso fin a una larga sequía de títulos locales y aseguró su clasificación a la UEFA Champions League.

Pero lo que sigue es una auténtica pesadilla.

Este domingo perdió otra vez, en este caso, 2 a 1 ante el Marsella, en su tercer tropiezo consecutivo en la Liga 1. El subcampeón de la pasada liga francesa no pudo reponerse del naufragio histórico del miércoles pasado en la Champions League ante el Como de Nico Paz (¡9 a 1!) y de la derrota en el derbi contra el Lille (1-0) el pasado fin de semana.

Una bandera demoledora de los hinchas hacia los jugadores SAMEER AL-DOUMY - AFP

“Vergüenza les tendría que dar”, corearon los aficionados del al final del encuentro. Antes, pusieron algunas banderas agresivas contra el plantel. La sentencia era demoledora: “Son una vergüenza para 120 años de historia”. No fue la única.

El presidente del club, Joseph Oughourlian, había declarado instantes antes del saque inicial: “Solo hay una respuesta posible y es esta noche en el campo”.

No ocurrió. Pero hubo algo peor: el primer gol, convertido por Amine Gouiri cuando iban un minuto, 23 segundos. Un pase para atrás, otro pase para atrás y... la pelota no llegó a ser alcanzada por el último defensor, con el arquero en el otro palo. El delantero franco-argelino alcanzó a tocarla y definir en el que será, seguramente, el gol más fácil de su carrera.

Una "humillación", otra de las imágenes en la cancha de Lens FRANCOIS LO PRESTI - AFP

La tensión en el estadio venía de días atrás, cuando Como lo vapuleó en la cuarta jornada de la Champions, con un gol del argentino Nico Paz dedicado a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife fallecido el martes tras un golpe en un partido.

El tanto de Lens fue conseguido por Ruben Aguilar, aunque ni se tomó el tiempo para celebrarlo.

Totalmente desbordado por la superioridad técnica de Como y, sobre todo, desaparecido del partido tras el descanso, Lens sufrió su tercera derrota consecutiva en el mejor torneo de clubes del mundo, una de las más humillantes de la historia de la competición.

Los franceses fueron incapaces de frenar la máquina del Como, impulsada por Paz. Se trató de la derrota más abultada de un club francés en la Champions. Este revés contundente, con ocho goles de diferencia, iguala los dos resultados más amplios de la historia: los 8-0 del Real Madrid contra el Malmö en 2015 y de Liverpool frente al Besiktas en 2007.