La picante sentencia de Toni Kroos y de su hermano sobre los méritos de Dibu Martínez y de Lionel Messi para ganar los Premios The Best

Los Premios The Best 2022, el trascendente galardón que entrega la FIFA y que el último lunes durante una ceremonia en París coronó a Lionel Messi, al arquero Emiliano “Dibu” Martínez, al DT Lionel Scaloni y a la hinchada nacional en el Mundial de Qatar (simbolizada por Carlos “Tula” Pascual), continúa generando repercusiones y distintas sentencias sobre los distinguidos. Toni Kroos, el mediocampista alemán de Real Madrid (club que no envió a sus representantes a la gala), no suele esconder sus picantes pensamientos en un podcast que realiza junto con su hermano, Felix. Y, en la última edición de la transmisión, debatieron -con cierta malicia- sobre los méritos de los premiados.

El exfutbolista de Bayern Múnich fue el más moderado de los hermanos Kross durante el podcast Einfach mal Luppen. Opinó que podía ser lógico que Messi fuese premiado en la gala como el mejor jugador por lo que había logrado en Qatar 2022. “En un año como este, después de la Copa del Mundo, ese torneo siempre es un punto importante cuando se trata de premios. Fue el jugador destacado allí. Así que no fue una sorpresa”, argumentó el jugador de 33 años, según consignó el diario español Marca. Sin embargo, su hermano Felix discutió: “Puede ser el mejor del Mundial, pero aún así se trata de todo un año. No pensé que fuera tan destacado como para tener que serlo”.

Toni Kroos y Leo Messi, durante un partido entre Real Madrid y París Saint-Germain, el año pasado Manu Fernandez - AP

Al margen, Felix Kroos admitió la dificultad de valorar quién fue el mejor jugador individual en un deporte colectivo, pese a que en algunos momentos la elección es clara, como dijo sobre el último Balón de Oro: “Estaba claro que Benzema ganaría después de lo que había hecho”.

Claro que Felix Kroos no ocultó su malestar en el momento de hablar sobre el premio al Dibu Martínez: “Fue una broma para mí que el arquero de Argentina también fuera el mejor en ese rubro. Nadie lo conocía antes del Mundial y sólo se llevó el premio por la Copa del Mundo. Ni siquiera pensé que lo hiciera tan bien. Hizo una o dos paradas buenas, especialmente en la final, pero no dio la mejor impresión de ser el mejor arquero”. Y añadió, polémico: “La gala fue una broma”.

Emiliano Martínez al ser galardonado durante los premios The Best de la FIFA, en París Michel Euler - AP

El técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, no tuvo la misma mirada de los hermanos Kroos. De hecho, el italiano (que compitió en la terna en París con Scaloni y Pep Guardiola) felicitó a Messi, a Scaloni y a Martínez por triunfar en la gala de la FIFA. Aseguró que es “bastante normal” que los resultados de la premiación fueran así tras la conquista de la Argentina en el Mundial de Qatar.

”Para nosotros no es tan importante. En este premio ha contado mucho el Mundial. Qatar ha dicho que Argentina ha sido campeona del mundo merecida, así que es bastante normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado este premio, y por ello los felicito personalmente”, dijo Ancelotti durante una rueda de prensa previa al partido de este jueves frente a Barcelona, por el desafío de ida de las semifinales de Copa del Rey, en el estadio Santiago Bernabéu.

Ancelotti, de todos modos, dejó en claro que él habría votado a tres jugadores de Real Madrid como los mejores del mundo, aunque no se mostró sorprendido por la lista de los mejores de la FIFA. ”No me ha llamado la atención, es bastante normal, los tres primeros (Messi, Mbappé y Benzema) son tres futbolistas de un nivel extraordinario”, amplió Ancelotti.

El DT de Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que fue justo que premiaran a los argentinos durante la ceremonia de The Best Yasser Bakhsh - Getty Images Europe

Real Madrid, probablemente el club más poderoso del mundo, decidió darle la espalda a la celebración de The Best. El conjunto merengue solamente envió de representación a París a Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, pese a que en el once ideal de la gala aparecían el arquero Thibaut Courtois, el mediocampista Luka Modric y el delantero Karim Benzema. La ausencia del brasileño Vinicius Junior, figura de Real Madrid, “es significativa desde el punto de vista blanco”, sentenció Marca. El mismo diario amplió: “Desde el club blanco transmiten que lo intenso del calendario así lo impide (que estén las figuras en París), pero la ausencia de premios es el principal motivo de la ausencia, junto a que Vinicius no figure entre los 26 finalistas al once de la temporada, algo que muy pocos entienden y que a los dirigentes del club blanco no ha sentado nada bien”.

El clásico español en la Copa del Rey

Real Madrid recibirá a Barcelona este jueves en el match de ida de las semifinales de la Copa del Rey, prolongando a ese torneo el duelo que los dos gigantes mantienen actualmente en la Liga. Lejos de sus perseguidores en el campeonato español, Real Madrid y Barcelona miden ahora sus fuerzas en el torneo a dos semanas de volver a verse en el campeonato local.

El equipo blanco encara, además, este encuentro como una reacción tras perder la Supercopa de España, que ganó Barcelona en Riad, en enero, por 3-1, aunque Ancelotti recordó que no quieren competir por una revancha sino por el título. ”Tenemos ganas porque estamos cerca de un título y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura”, dijo el DT merengue.

El delantero Robert Lewandowski se perderá el partido ante Real Madrid por estar lesionado Dave Thompson - AP

Segundo clasificado en la Liga a siete puntos de los catalanes, Real Madrid afrontará el partido con ganas de reactivarse tras su tropiezo del fin de semana frente a Atlético de Madrid (1-1). Una victoria supondría dar un paso adelante hacia una final de la Copa del Rey, que Real Madrid no ha vuelto a alcanzar desde 2014, cuando derrotó a Barcelona por 2-1.

Barcelona viajará al Bernabéu plagado de bajas sensibles, empezando por su delantero estrella Robert Lewandowski. El máximo goleador de la Liga (15 goles) sufrió una sobrecarga en la pierna izquierda en el encuentro contra Almería y no podrá estar ante elReal Madrid. La ausencia del polaco se une a las de los también lesionados Pedri y Ousmane Dembélé, aunque el DT Xavi podrá recuperar a Ansu Fati, que no estuvo ante Almería por una contusión en una rodilla.

