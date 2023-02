Premios FIFA The Best: Real Madrid desprecia la celebración y no envía a Benzema, Courtois ni Ancelotti a la gala de París

escuchar

Los Premios FIFA The Best a los futbolistas más destacados de la temporada se entregarán hoy en la Salle Pleyel de París (la transmisión comenzará a las 17 de la Argentina; ESPN y TyC Sports). Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Lionel Scaloni y hasta -incluso- la hinchada argentina en el Mundial de Qatar 2022 aparecen entre los candidatos a llevarse alguno de los galardones. En ese contexto “albiceleste”, quien decidió darle la espalda a la celebración fue Real Madrid, probablemente el club más poderoso del mundo.

El club merengue solamente envió de representación a París a Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, pese a que en el once ideal de la gala aparecerán el arquero Thibaut Courtois, el mediocampista Luka Modric y el delantero Karim Benzema, según informó el diario español Marca. La ausencia del brasileño Vinicius Junior, figura de Real Madrid, “es significativa desde el punto de vista blanco”, sentencia el mismo medio de Madrid.

Thibaut Courtois, arquero de Real Madrid, no viajará a la gala de los premios The Best en París; el argentino Dibu Martínez es un gran candidato para el galardón al mejor guardavalla Petr David Josek - AP

Se entiende que Messi (líder del seleccionado argentino campeón en Qatar) ganará el premio The Best por delante de Benzema, quien no pudo actuar en la Copa del Mundo por problemas físicos. Los premios, que recuperan el formato gala luego de dos años en modo virtual, prometen ser una pasarela mundialista, donde las piezas más valiosas del mundo de la pelota desfilarán por París. Por ello, además, es que la decisión de Real Madrid de darle la espalda a los galardones hace ruido.

Según publica Marca, “desde el club blanco transmiten que lo intenso del calendario así lo impide (que estén las figuras en París), pero la ausencia de premios es el principal motivo de la ausencia, junto a que Vinicius no figure entre los 26 finalistas al once de la temporada de FIFPro, algo que muy pocos entienden y que a los dirigentes del club blanco no ha sentado nada bien”.

Real Madrid entiende como una injustica que el brasileño Vinicius Jr. no esté entre los candidatos a los premios The Best PAUL ELLIS - AFP

A la capital de Francia tampoco viajará el DT de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, que compite junto con Lionel Scaloni y Pep Guardiola para el premio como el mejor entrenador. Muchos creen que el galardón podría quedar en las manos del seleccionador campeón del mundo.

En diciembre de 2007, en la Ópera de Zúrich. Leo Messi, con sólo 20 años, estuvo presente por primera vez en la ceremonia anual de entrega de premios de la FIFA. El rosarino finalmente terminó segundo detrás de Kaká en la carrera de Jugador Mundial del Año de la FIFA. Lo más increíble es que, 15 años después, Messi estará nuevamente en la ceremonia con el objetivo de obtener su séptimo premio.

El argentino Lionel Messi, figura en el último Mundial de Qatar

¿Qué premios estarán en disputa esta tarde en París? El de Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Premio Puskas al Mejor Gol, Mejor Arquero, Mejor Arquera, Mejor Entrenador de fútbol masculino, Mejor Entrenador/a de fútbol femenino y Mejor Hinchada.

¿Cómo se definieron los finalistas? Por votación de un jurado internacional compuesto por los entrenadores y capitanes actuales de las selecciones femeninas y masculinas (uno por equipo), un periodista especializado en representación de cada selección e hinchas registrados en FIFA.com.

Cómo ver online la entrega de los premios The Best

Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar alguno de los canales deportivos directamente a través de la plataforma (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

