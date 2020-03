El relator de fútbol se mostró de acuerdo con la medida de parar la actividad deportiva.

El relator de fútbol de Fox Sports, Mariano Closs , consideró que "los jugadores no son máquinas ni títeres", y se mostró de acuerdo con el cese de actividades, a la vez que aguarda que la situación sanitaria "no se tiña de intereses creados". "Se caía de maduro que iba a pasar. Era medio ilógico que se fuera a entrenar . Hay que evitar la masividad de la gente", analizó en su programa Closs Continental .

"Nosotros somos comunicadores, pero no por eso hacer locuras. Nos tenemos que acostumbrar. Para mí, todavía estamos en los preliminares . Hoy, lo primordial es cuidarse. Hay campaña por todos lados, nacionales e internacionales. Es momento de seguir aplicando esta campaña. No es cuestión de tentarse demagógicamente quedando bien con alguien. En esto, siempre hay trampa", alertó el periodista deportivo.

"Cada cual es responsable de lo que nosotros como ciudadanos estemos absorbiendo como información. Algunos de nosotros nos vamos informando privadamente que tal vez haya más casos de contagios que los que la opinión pública en este momento sabe . Hay investigaciones periodísticas que tal vez vean la luz o no esto que les estoy diciendo", anticipó el narrador.

"Me hago la misma pregunta aquí en la Argentina que me hice ayer. ¿Son todos los casos los nuestros los que están a la luz o se van a ir sabiendo de a poco? No es momento de confrontar, pero por ahí es bueno saber toda la verdad . Y si toda la verdad es que hay más contagiados, es bueno saberlo", se cuestionó el conductor radial.

Finalmente, reflexionó: "Nada se puede asegurar porque todo esto es día a día. Uno se va quedando perplejo. La Eurocopa está postergada. La Copa América también se ha postergado. No va a haber calendario para el año que viene".