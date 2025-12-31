Guinea Ecuatorial vs. Argelia: horario y cómo ver el partido por la Copa Africana de Naciones 2025-2026

La etapa de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025 concluye este miércoles 31 de diciembre con cuatro partidos y uno de ellos lo protagonizan Guinea Ecuatorial vs. Argelia, rival de la selección argentina en el Mundial, por la tercera y última fecha del Grupo E. El encuentro se disputa desde las 13 (hora argentina), en simultáneo con Sudán vs. Burkina Faso porque se define la zona, en el estadio Moulay El Hassan de Rabat.

El partido no se transmite por televisión en la Argentina. La única opción para verlo en vivo es a través del canal de Youtube de Claro Sports -no requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

La previa de Guinea Ecuatorial vs. Argelia

Guinea Ecuatorial perdió los dos partidos que disputó, ante Burkina Faso 2 a 1 y Sudán 1 a 0, pero todavía tiene posibilidades de clasificarse a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros. Para eso solo le sirve ganar y sumar tres puntos para quedar por debajo de alguno de los dos rivales que lo derrotaron en las primeras jornadas y de los cuales solo puede superar a uno porque al enfrentarse entre sí, alguno de ellos o ambos sumarán unidades. De hecho, si empatan, los ecuatoguineanos quedarán eliminados.

Los argelinos, rivales de la selección argentina en el Mundial 2026, vencieron en sus anteriores presentaciones a Sudán 3 a 0 y Burkina Faso 1 a 0 y lideran la tabla de posiciones con seis unidades. Teniendo en cuenta que sus escoltas chocan entre ellos, ya están clasificados a los playoffs y buscarán quedarse con el primer lugar. El plantel lo lidera Riyad Mahrez y cuenta con jugadores de renombre como el arquero Luca Zidane, hijo del legendario Zinedine; e Ismaël Bennacer.

Así están las posiciones del Grupo E de la Copa Africana de Naciones 2025 CAF

Posibles formaciones

Guinea Ecuatorial: Jesús Owono, Marvin Anieboh, Saúl Coco, Esteban Orozco, Carlos Akapo, Omar Mascarell, Santiago Eneme, José Machín, Pedro Obiang, Iván Salvador y Loren Zúñiga. DT: Juan Michá Obiang.

Jesús Owono, Marvin Anieboh, Saúl Coco, Esteban Orozco, Carlos Akapo, Omar Mascarell, Santiago Eneme, José Machín, Pedro Obiang, Iván Salvador y Loren Zúñiga. DT: Juan Michá Obiang. Argelia: Luca Zidane, Jaouen Hadjam, Ramy Bensebaini, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Ismaël Bennacer, Hicham Boudaoui, Rayan Aït Nouri, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez y Mohamed El Amine Amoura. DT: Vladimir Petković.

Argelia apunta a ser protagonista de la Copa Africana de Naciones; en 2026 compartirá el grupo J del Mundial con la Argentina PAUL ELLIS� - AFP�

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Argelia con una cuota máxima de 1.80 contra 5.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Guine Ecuatorial. El empate llega a 3.50.

La última vez que ambos países se enfrentaron fue en 2024, por la clasificación a la presente Copa Africana de Naciones, y empataron sin goles.