Pep Guardiola: “¿Mi deseo para 2026? Ganarle a Sunderland el 1° de enero, y en tres días nos toca Chelsea"

El 2025 fue el año en el que la hegemonía de Manchester City en la Premier League, con la proeza de cuatro títulos consecutivos, se vio interrumpida por la irrupción del Liverpool de Arne Slot, campeón con 10 puntos de diferencia sobre Arsenal. El calendario de la primera división inglesa no da respiro ni deja mucho margen para los balances cuando se va diciembre y el 1° de enero programa ya cuatro partidos, en la continuidad de la 19a fecha.

Tras el brindis de medianoche, a Manchester City le espera un viaje para enfrentar este jueves a Sunderland. En su última conferencia de prensa del año, Pep Guardiola se mostró optimista: “Tenemos salud y un buen sentido del humor. ¡Así que 2025 fue un año genial! No podemos juzgar la temporada por si ganas o no el título; hay cosas más importantes en la vida. Se trata de intentar hacerlo lo mejor posible".

El francés Rayan Cherki mejoró mucho el ataque de Manchester City en los últimos partidos; Haaland sigue siendo la garantía del gol Barrington Coombs - PA

Y en su particular ida y vuelta que mantiene con los cronistas que cubren la información de Manchester City, el entrenador catalán les dio una salutación que llevó incluyó una recomendación: “Les deseo lo mejor a todos para el próximo año. Es más importante que en su trabajo vendan más podcasts o más periódicos, o menos. Hay cosas más importantes...“.

A punto de completarse la mitad de su recorrido, el fixture de la Premier League encuentra a Manchester City como un obstinado perseguidor del líder Arsenal, que juega bajo la presión de volver a obtener un título que no levanta desde la época de Arsène Wenger. El equipo de Guardiola acumula seis victorias consecutivas y recortó parte de la diferencia que le había sacado en el comienzo del torneo Arsenal, que, tras golear 4-1 a Aston Villa el martes, tomó una ventaja de cinco puntos, con un partido más.

El conjunto de Dibu Martínez había llegado al Emirates Stadium de Londres con la posibilidad de ganar y alcanzar a Arsenal, pero ahora quedó a seis unidades. Guardiola se resiste a admitir que la lucha por el título quedará reducida a dos equipos: “¿Seguro? Hace unas semanas era solo el Arsenal; hace dos días había tres equipos en la pelea por el título. Y ahora, solo uno. Ya veremos”.

Guardiola con Rodri, el volante que no pudo recuperar su mejor nivel tras la rotura de ligamentos en una rodilla Derik Hamilton� - FR170553 AP�

A Guardiola le toca administrar la exigencia física al plantel y la recuperación de lesionados en medio de un calendario muy demandante. Anunció que podría jugar unos minutos Rodri, pieza vital en el póker de títulos de la Premier League y en la conquista de la primera Champions League del club, que le valió ser elegido Balón de Oro. A principios de la temporada pasada sufrió la rotura de ligamentos en una rodilla. Tras la operación y la recuperación, su vuelta a las canchas estuvo marcada por la discontinuidad, con nuevas molestias en la rodilla y lesiones musculares, lo cual le está impidiendo volver a su mejor nivel futbolístico y resiente el funcionamiento del equipo. En la actual Premier League solo disputó 294 minutos distribuidos en seis partidos (promedio de 49 minutos por cotejo). Se lo vio por última vez en un campo hace dos meses, cuando ingresó en el último minuto frente a Bournemouth.

“Rodri ha vuelto, quizá pueda jugar unos minutos. ¡Tengo muchísimas ganas! Y Doku quizá, pero no estarán John [Stones] y Oscar [Bobb]. En cuanto al plantel, no estamos en nuestro mejor momento ahora mismo con este calendario tan ajustado. Regresaremos del Sunderland a las 2 o 3 de la madrugada, y dos días después nos toca Chelsea. Después, el calendario no da tiempo a recuperarse, solo hay que adaptarse, rotar cuando sea posible y competir. Pero es evidente que, en cuanto a puntos, somos mejores que la temporada pasada”, expresó Guardiola.

Con el mercado de pases invernal abierto en Europa, los rumores apuntan a que el City se reforzaría con el extremo Antoine Semenyo, de Bournemouth. Pero Guardiola reaccionó contra un periodista cuando fue consultado sobre esa operación: “Eres de Sky, ¿verdad? Sí,... Bien. Tengo que tener cuidado con lo que digo, porque después es completamente lo contrario de lo que escribes y lo que pones en las pantallas... El mercado de fichajes de invierno está completamente cerrado. Así que, Sunderland... un adversario realmente duro. Recuerdo que en mi primera temporada, cuando fui allí, el ambiente era increíble. Han derrotado al Newcastle. Arsenal y Aston Villa no pudieron ganar allí. Será muy complicado, pero estamos preparados. Ganar el 1° de enero, ese es mi deseo para 2026″.

Los partidos del 1° de enero por la Premier League