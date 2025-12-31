La agenda de la TV del jueves: Manchester City, Liverpool y Tottenham por la Premier League, y arranca el tenis
La actividad deportiva en el primer día del año, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 1° de enero de 2026.
FÚTBOL
Premier League
- 14.15 Liverpool vs. Leeds. ESPN
- 14.15 Crystal Palace vs. Fulham. Disney+
- 16.45 Sunderland vs. Manchester City. ESPN
- 16.50 Brentford vs. Tottenham. Disney+
Championship
- 12 Southampton vs. Millwall. Disney+
- 14.30 Sheffield United vs. Leicester City. Disney+
TENIS
United Cup
- 23 Argentina vs. España, con Sebastián Báez vs. Jaume Munar, Solana Sierra vs. Jéssica Bouzas Maneiro y el dobles mixto. TyC Sports
