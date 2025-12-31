LA NACION

La agenda de la TV del jueves: Manchester City, Liverpool y Tottenham por la Premier League, y arranca el tenis

La actividad deportiva en el primer día del año, disponible a través de las pantallas

El Liverpool de Alexis Mac Allister abre el año de la Premier League
El Liverpool de Alexis Mac Allister abre el año de la Premier LeagueJon Super - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 1° de enero de 2026.

FÚTBOL

Premier League

  • 14.15 Liverpool vs. Leeds. ESPN
  • 14.15 Crystal Palace vs. Fulham. Disney+
  • 16.45 Sunderland vs. Manchester City. ESPN
  • 16.50 Brentford vs. Tottenham. Disney+
Manchester City quiere seguir prendido a los primeros puestos de la Premier League
Manchester City quiere seguir prendido a los primeros puestos de la Premier LeagueDARREN STAPLES - AFP

Championship

  • 12 Southampton vs. Millwall. Disney+
  • 14.30 Sheffield United vs. Leicester City. Disney+

TENIS

United Cup

  • 23 Argentina vs. España, con Sebastián Báez vs. Jaume Munar, Solana Sierra vs. Jéssica Bouzas Maneiro y el dobles mixto. TyC Sports
