La reconciliación de Julián Alvarez con Atlético de Madrid va lenta, y le sigue faltando el gol

El ambiente no es tan hostil como cuando el conflicto había escalado hasta el punto de máxima tensión, pero la reconciliación entre los hinchas del Atlético de Madrid y Julián Alvarez marcha a fuego lento. Con su rendimiento, la Araña todavía no puede apagar todos los focos de resistencia y hostigamiento que se levantaron con su postura de forzar una transferencia a Barcelona.

Cada encuentro, especialmente si se disputa en el estadio Metropolitano, es un termómetro para medir el estado del vínculo. En las tribunas se festejó el 2-0 sobre un Manchester United que atraviesa una floja actualidad, reflejada en los seis puntos en seis fechas de la Premier League. El triunfo, por la segunda fecha de la Liguilla de 36 equipos de la Champions League, le permitió al Atlético recuperar terreno tras la derrota en el debut frente a Liverpool.

Julián fue reemplazado cuando el partido estaba 1-0, por el gol de Pablo Barrios antes del primer minuto de juego. El volante llegó al área para capitalizar un ataque profundo por el eje central, con comienzo en una salida de Cuti Romero a Kang-in Lee y continuidad en el pase al vacío del coreano a Baena, que dio la asistencia a Barrios.

Cuti Romero se anticipa a Mbeumo, delantero de Manchester United Bernat Armangue - AP

En el primer tiempo, a Julián se lo vio apresurado, sin precisión en los pases, aunque muy activo para desmarcarse de los zagueros centrales Yoro y Lisandro Martínez, que tiene mucho trabajo para solucionar las deficiencias defensivas. Al cordobés le costó conectar con sus compañeros y tuvo un único remate al arco, desde fuera del área, que salió por encima del travesaño.

Su compañero de ataque fue Kang-in Lee, la incorporación desde Paris Saint Germain que muestra una rápida adaptación. Momentáneamente le quitó el puesto a Alexander Sørloth, que empezó la temporada con retraso por una lesión. Los recambios habituales son Ademola Lookman, autor del 2-0, y Jonathan David, otra contratación que está rindiendo; participó en la jugada del segundo tanto.

Alvarez estuvo cerca del gol a los 9 minutos del segundo período, al empalmar de aire con la zurda un remate que dio en un poste. Mientras estuvo en el campo, algunos de sus movimientos fueron acompañados por expresiones de aprobación de parte de los hinchas. Tras ser sustituido por Lookman a los 25 minutos de la segunda etapa, hubo aplausos y silbidos; el ambiente estuvo dividido. De todas maneras, fue mucho más amigable que el fuerte repudio que recibió ante Villarreal, en su primer partido después de que el club se negara a negociar con Barcelona.

Otra noche en la oficina para un Julián Alvarez que fue de menos a más.



Se despide entre tibios aplausos y mayoría de pitos pic.twitter.com/PEqdURwXhR — ⚽Hwang-Chi To⚽ (@Juanarrien9) October 13, 2026

En su salida, Alvarez recibió un medio abrazo de Diego Simeone y se sentó en el banco; alguna imagen lo captó con el gesto adusto. Entre la Liga de España (cuatro presencias) y la Champions League (dos) esta temporada suma 289 minutos, sin goles y con una asistencia. En la competencia europea consiguió sus mejores estadísticas en las dos temporadas anteriores en el Atlético: 17 goles (10 de local) en 26 encuentros.

En el entorno del club se considera que, cuando recupere la efectividad, se dará un paso importante en el reencuentro con el público. Es evidente que su frustrada salida le provocó un desgaste y lo desenfocó de lo estrictamente futbolístico, algo que inclusive se percibió en su reciente paso por los amistosos de la selección.

Antes del encuentro, como comentarista de una transmisión televisiva, Jorge Valdano dio su impresión: “El lío en el que se metió Julián Alvarez ha terminado por quitarle confianza. Lo único que tiene que hacer el entrenador es devolvérsela, y para eso nada mejor que la titularidad”. El exdelantero campeón del mundo en 1986 no duda sobre la valoración que tiene de Alvarez dentro del plantel: “Es el mejor, por lo menos desde mi punto de vista. Y no puedes prescindir del mejor si quieres hacer un equipo grande”.

Julian recibió el apoyo de su compañero Barrios: “Poco a poco se está reencontrando con su nivel. Es cuestión de tiempo. Hoy no tuvo suerte con el tiro que dio en un poste. Está trabajando como el que más y esperemos que nos ayude muchísimo”.

El gesto de Julián Álvarez Captura

Consultado el Cholo Simeone, que tiene un arduo trabajo en la recuperación del atacante cordobés, respondió: “La reacción de la afición va relacionada con lo que da el futbolista. Quiere ver lo mejor de cada uno y Julián se lo está dando. Tuvo energía, dio su corazón y está cada vez más cerca de su mejor versión. Contra el Alavés hizo una buena segunda parte, hoy pudo marcar y está más cerca de lo que todo aficionado del Atlético quiere ver, porque lo necesitamos”.

La imposibilidad de hacer realidad su deseo de pasar a Barcelona le dejó enseñanzas a Julián en lo referente al manejo de su carrera. Aunque no se hizo oficial, todo indica que se separará de su representante de hace varios años, Fernando Hidalgo. Este quedó como el estratega de lo que fue un paso en falso de la Araña, cuando en pleno Mundial dijo que lo mejor era una venta porque quería cumplir su sueño. Aunque no mencionó a Barcelona, la referencia era obvia. La declaración fue inoportuna y resultó la mecha de los posteriores incendios. Las siguientes gestiones de su agente tampoco destrabaron la situación.

Alvarez salta y cae fuera del campo ante la marca de Leny Yoro JAVIER SORIANO - AFP

Ya se mencionan posibles reemplazantes de Hidalgo. Uno es Javier Pastore, que lleva la carrera de Enzo Fernández. También tiene posibilidades Pablo Barquero, agente de Rodri, que fue compañero durante los dos años que Alvarez estuvo en Manchester City.

El último gol de Julián en el Atlético fue el 29 de abril, a Arsenal por la semifinal de ida de la Champions League, cuando sufrió una lesión en un tobillo que condicionó su recta final en la temporada. Después vino la tormenta que todavía no termina de escampar.