La Recopa de Campeones dio otro paso y la AFA podría tener ocho títulos en 2027

La reunión del comité ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol en Ezeiza dejó varios títulos. En especial, por el planteo de River para modificar distintas cuestiones vinculadas al formato de los torneos y las autoridades del arbitraje, y por la respuesta de varios dirigentes alineados con el oficialismo. Pero por fuera de esa discusión también hubo avances sobre el calendario de 2027 y, en particular, sobre una nueva competencia que desde hace meses está en carpeta: la Recopa de Campeones, que se convertiría en el octavo título que entregaría la AFA en una misma temporada.

La idea, que todavía no fue oficializada, dio un nuevo paso este martes. La Liga empezó a analizar de qué manera comprimir el calendario de 2027 para que los tres partidos de la Recopa se disputen de corrido y no repartidos en distintos momentos del año. El torneo tendría formato triangular y lo jugarían el campeón de la Copa Argentina, el de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional.

Una vista general de la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga, en Ezeiza

La comparación con otros países es abismal. Inglaterra, por ejemplo, tiene la Premier League, la FA Cup, la League Cup y la Community Shield; España, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa; Italia, la Serie A, la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana; y Alemania, la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Franz Beckenbauer Supercup. Brasil, en tanto, tiene el Brasileirão y la Copa de Brasil a nivel nacional, además de los estaduales, que dependen de cada federación estatal y no entran en esa misma categoría.

De esta manera, el calendario sumaría una competencia más al esquema previsto para 2027: Apertura, Clausura, Copa Argentina y un campeón por Tabla Anual, además del Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

La reunión también sirvió para definir algunas cuestiones del actual Torneo Clausura. Se confirmó que la fecha 11 no será reprogramada y finalmente se disputará durante la fecha FIFA, como estaba contemplado. En todo caso, se buscará que Argentinos Juniors-Tigre y Huracán-Aldosivi no se jueguen el sábado 3 de octubre: por una cuestión de operativo, los organismos de seguridad porteños prefieren que ese día no haya otros partidos en la Ciudad de Buenos Aires además del amistoso entre Argentina y Burkina Faso, que se disputará en el Monumental.

También comenzó a armarse un borrador para las jornadas siguientes, con un asterisco sobre la última fecha de la etapa regular, ya que coincidirá con la visita al país del papa León XIV.

Con la Recopa de Campeones, serían ocho los títulos en juego en 2028 Prensa AFA

De cara a 2027 quedaron, además, algunos aspectos reglamentarios por resolver, que ya se habían planteado en la anterior reunión de Comité: se propuso mantener el alargue a partir de los octavos de final, con el argumento de “ponderar la competitividad”, pese a que algunos clubes de menor presupuesto habían expresado por lo bajo su disconformidad porque entienden que ese sistema favorece a los equipos con planteles más largos y mejores alternativas en el banco.

A la vez, quedó prácticamente acordado que desde las semifinales los partidos se disputen en estadio neutral. También se buscará equiparar las fechas de los mercados de pases con las de otros países de Conmebol, destinos hacia los que, según un estudio realizado por la Liga, emigra la mayor proporción de futbolistas argentinos.

Si bien todavía no fue oficializada, Tapia ya buscó hacerle lugar a la nueva competencia Prensa AFA

Ante las propuestas de River, que incluyeron cambios en el formato de las competencias, la reducción de la cantidad de equipos en Primera División, el reordenamiento de los mercados de pases, la revisión del sistema de arbitraje, la distribución de los ingresos y los modelos de derechos de televisión, la respuesta de la Liga fue que esos temas serán evaluados a partir de 2028, “ya que todas las competencias de 2027 habían sido definidas con mucha anticipación”.

Por fuera del parte oficial, también se profundizó sobre las ventajas de establecer una pausa de hidratación en los partidos de la Liga Profesional, teniendo en cuenta los ingresos adicionales que podría generar por publicidad y derechos de televisión.

Mientras tanto, siempre aparece lugar para una copa más.