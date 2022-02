La respuesta de Nacho Fernández a Riquelme sobre la polémica serie entre Boca y Atlético Mineiro

En un juego discursivo, probablemente, nadie tenga tanta habilidad como Juan Román Riquelme. El vicepresidente de Boca sabe cómo decir y hacia dónde apuntar sus palabras. En varias ocasiones aseguró que Boca superó en ambos partidos a Atlético Mineiro, en aquella serie por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, que finalizó con el marcador sin goles y que se definió en la tanda de penales a favor del equipo brasileño. En esos duelos al conjunto xeneize le anularon dos goles (uno en la ida y otro en la vuelta) a instancia del VAR. Fue una auténtico escándalo. Después de un tiempo, la respuesta llegó desde el otro lado y el que tomó las riendas fue otro argentino: Nacho Fernández.

El VAR, decisivo en la ida de Boca-Atlético Mineiro

Lejos de ser políticamente correcto y de evitar un confrontamiento con Riquelme, el ex futbolista de River y uno de los referentes de Mineiro fue claro en su respuesta: “En realidad, ganamos nosotros. El que pasó fue Mineiro . Es como que nosotros, cuando estaba en River, dijéramos que le ganamos a Palmeiras (en la semifinal de la Libertadores anterior). Quedamos afuera. Después, uno puede analizar si estuvo bien o mal cobrado, pero la realidad es que ganamos”, dijo Nacho Fernández, en una charla en Radio Continental.

Esteban Ostojich anula el gol de Boca luego de una revisión del VAR durante el partido de vuelta de la Copa Libertadores 2021 Pool - Getty Images South America

En aquella serie, Fernández fue el capitán de Mineiro y uno de los protagonistas principales en los reclamos para el arbitro Andrés Rojas. El ex River logró que el juez revisara qué había sucedido antes del gol de Boca y luego fue anulado: “ Yo tampoco manejé el VAR como quise . El árbitro dijo en un momento que no tenía señal de VAR y no podía revisar la jugada. Lo único que hice fue esperar que tuviera señal para ver qué le decían, si iba a revisar la jugada o era gol. Yo era el capitán y tuve la responsabilidad de hacer eso. Cuando tuvo la señal, fue a revisarlo y cobró falta. Lo que se habló y haya pasado, no es un tema que me corresponde a mí”.

La incidencia del VAR en la revancha de Atlético Mineiro-Boca

Para terminar, se refirió a River y la serie con Mineiro en los cuartos de final, ganada con comodidad por su nuevo equipo: “Creo que el año pasado con Mineiro los superamos muy bien. Pero ahora, River se reforzó y va a volver a pelear con los equipos brasileños. Tiene muy buenos jugadores, los nuevos le van a dar un salto de calidad. Va a ser un equipo muy duro para todo Sudamérica”.

Nacho Fernández frente a Carlos Izquierdoz durante el partido de Copa Libertadores 2021 Bruna Prado - Pool AP

Y agregó sobre su ex equipo: “Siempre le costó en los inicios de los torneos, hasta que se acomodó. Este esquema genera que Juli [Álvarez] salga a jugar y los mediocampistas lleguen con espacios. Que Guardiola haya elogiado a River y a Gallardo es muy importante para el club y para los chicos también. Eso es una motivación para el plantel porque los ve todo el mundo”.